Qué dicen en Colombia sobre que Ignacio Ambriz sea el nuevo entrenador de León (por James Rodríguez)

El Club León decidió interrumpir el contrato de Eduardo Berizzo y anunció a Ignacio Ambriz como nuevo entrenador, quien se rumoreaba que estaba delicado de salud . Si bien es cierto que los aficionados de la Fiera estuvieron al tanto de la situación, desde Colombia también pusieron el ojo sobre el nuevo DT del cuadro esmeralda, sobre todo porque dirigirá a James Rodríguez.

Reacciones positivas sobre la llegada de Ambriz a León

Por ejemplo, el diario AS Colombia resalta que Ambriz dijo que “James tiene ilusión, quiere ser campeón”. Lo comenta como parte de una charla inicial que tuvieron, y enfatiza que Ambriz cree fundamental “saber llegarle” al colombiano, verlo como persona, no solo como figura. Por otro lado, el palmarés de Ambriz no es muy extenso .

Club León / X Ignacio Ambriz es bien visto en Colombia

El medio deportivo Futbol Red, en un artículo titulado “¿Quién es el nuevo DT de León y qué le espera a James Rodríguez?”, apunta que se confía en Ambriz por la buena imagen de su etapa anterior en el León (2018-2021), donde obtuvo un rendimiento cercano al 60 % y ganó el título de Liga en 2020. Se ve su nombramiento como una apuesta para que James vuelva a tener protagonismo en un esquema que lo beneficie.

Críticas sobre la llegada de Ambriz a León

Sin embargo, no todo es color de rosas y el sitio Noticias Caracol publicó que hay voces que aconsejan al nuevo técnico que “mande a James Rodríguez al banquillo” porque “camina el 90 % del tiempo”. Es decir, hay preocupación por su estado físico, su ritmo o que no esté aportando lo que se espera desde el punto de vista atlético.

Por último, en Infobae Colombia señalan que algunos medios mexicanos y comentaristas están pidiendo que lo deje en el banco, debido a que sus últimas actuaciones no han sido las mejores físicamente. En definitiva, las opiniones están divididas, aunque se espera que James levante su nivel con Ambriz como entrenador.