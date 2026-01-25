¿Qué fue del Rolfi Montenegro, el futbolista que no pudo con la 10 del América?

A lo largo de su historia, el Club América ha albergado a futbolistas nacionales y extranjeros emblemáticos que portaron el dorsal 10, el cual es un número cargado de simbolismo, talento y liderazgo. Pero no todos lograron sobrellevar el peso de esa camiseta, especialmente en momentos tan delicados como los que vivió la institución a finales de la década de los 2000.

Uno de los casos más recordados es el del argentino Daniel 'Rolfi' Montenegro , quien llegó como una figura consolidada del fútbol sudamericano, pero terminó su etapa en Coapa sin títulos. En algunas entrevistas luego de su retiro, el jugador afirmó que se fue con la sensación de que portar la camiseta más prestigiosa del club fue un honor, pero también una carga difícil de sostener.

Rolfi Montenegro en Club América: la presión de heredar el número de Salvador Cabañas

Montenegro arribó al América en 2009 procedente del equipo argentino Independiente de Avellaneda, donde ya había sido campeón y referente. En un principio utilizó el número 11, pero tras el atentado sufrido por Salvador Cabañas, el club decidió otorgarle la histórica camiseta 10. Esta decisión marcó su paso por México.

El propio Rolfi reconoció ante medios deportivos que asumir ese dorsal fue complicado por las circunstancias. Aunque ya había usado ese número en Argentina, el contexto emocional que rodeaba al vestidor hizo que la experiencia fuera distinta. Más allá del reto deportivo, existía una carga por la situación de su amigo y compañero.

Uno de los mejores goles que dejó el Rolfi Montenegro en las Águilas del América, fue este gran disparo de fuera del área, en el año 2011 venciendo a un joven Talavera que no pudo hacer nada ante el disparo impresionante de Daniel que se convirtió en un auténtico GOLAZO del América a Toluca, ese partido lo ganaron los Azulcremas 4-3.

El paso de Rolfi Montenegro por América y su rumbo tras salir de México

Montenegro permaneció en el América entre 2009 y 2012, convirtiéndose en el club donde más tiempo jugó fuera de su país. Durante casi 4 años fue titular habitual. Aportó goles y asistencias, pero nunca logró levantar un título. Esta fue deuda que siempre quedó marcada en su etapa azulcrema.

Tras dejar México, el volante regresó a Argentina para cerrar su carrera en clubes como Independiente y Huracán, donde se retiró en 2018. Ya fuera de las canchas, se ha mantenido ligado al fútbol como entrenador y analista.