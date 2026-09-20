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Qué necesita Toluca para terminar la Jornada 9 como líder del Apertura 2026

Los resultados de América y Chivas modificaron el panorama de Toluca antes de enfrentar a Santos

Toluca Apertura 2026

Escrito por: Rodrigo Acuña | DR

El equipo más beneficiado tras el Clásico Nacional fue Toluca. Club América y Chivas no se sacaron ventaja en el duelo disputado en el Estadio Banorte y ambos se quedaron sin la posibilidad de finalizar la Jornada 9 como líderes del Apertura 2026. Por su parte, los Diablos Rojos se aseguraron mantener el liderato durante este fin de semana.

Toluca aún debe disputar el duelo correspondiente a la Jornada 9, ya que este domingo recibirán a Santos Laguna con la oportunidad de aumentar su ventaja en la tabla general. El equipo dirigido por Antonio Mohamed comenzó la fecha con 19 puntos, pero debía esperar lo sucedido con Chivas y América. Los marcadores del sábado terminaron por entregarle un panorama favorable.

Borja América Apertura 2026

Qué necesita Toluca para terminar la Jornada 9 como líder

Toluca no necesita ganar ni empatar contra Santos para terminar la Jornada 9 como líder. El primer lugar ya quedó asegurado después del empate 2-2 entre América y Chivas en el Clásico Nacional.

El Guadalajara llegó a 18 puntos y concluyó su participación en la fecha, mientras que los Diablos tienen 19. Incluso una derrota dejaría al equipo escarlata por encima de los rojiblancos.

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Los tres escenarios posibles para Toluca son:

  • Si derrota a Santos, llegará a 22 puntos y sacará cuatro de ventaja.
  • Si empata, alcanzará las 20 unidades y quedará dos por encima de Chivas.
  • Si pierde, conservará sus 19 puntos y el liderato por una unidad.

El empate entre América y Chivas aseguró el liderato

Chivas era el único club que podía superar a Toluca. Una victoria en el Clásico Nacional habría colocado al Rebaño con 20 puntos y obligado a los Diablos a sumar contra Santos.

Sin embargo, América remontó una desventaja de dos goles y rescató el empate. De esta manera, el conjunto rojiblanco solamente sumó una unidad y quedó en el segundo puesto.

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|Crédito: Instagram/@tolucafc

Cuándo juega Toluca contra Santos Laguna

Toluca y Santos Laguna se enfrentarán este domingo 20 de septiembre a las 18:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Nemesio Diez.

Los Diablos llegan con seis victorias, un empate y una derrota. También cuentan con una diferencia de goles de +12, luego de marcar 18 tantos y recibir solamente seis.

Santos atraviesa una realidad diferente. Los Guerreros ocupan el puesto 17 con cuatro unidades, producto de una victoria, un empate y seis derrotas. Aunque el liderato ya está garantizado, Toluca buscará aprovechar la localía para ampliar su ventaja y confirmar el buen momento que atraviesa durante el Apertura 2026.

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