¿Qué es un NFT y cómo funciona? Azteca Deportes no se queda atrás

En los últimos años la tecnología ha ido avanzando a un ritmo casi inalcanzable e incluso el arte y los producots coleccionables ya fueron invadidos por ella. Recientemente, el término NFT ha cobrado mayor relevancia e incluso, Azteca Deportes producirá los propios durante el Mundial de Qatar 2022.

Pero seguramente te preguntarás qué es y por qué tienen tanto valor y aquí te explicamos todo lo que debes de saber.

¿Qué significa NFT?

En el sistema jurídico, existen bienes fungibles, que pueden ser intercambiados, teniendo un valor en función de su número, medida o peso y los bienes no fungibles que no son sustituibles.

Un ejemplo de bienes fungibles es el dinero, como un billete de 20 pesos, ya que puedes intercambiarlo sin problemas por otro billete de la misma denominación. No pierde valor, es exactamente igual y se consume cuando lo utilizas.

Por otra parte, un bien no fungible sería una obra de arte. Si cuentas con un cuadro en casa, no se consume al utilizarse y tampoco puede ser cambiado por otro cuadro. Además, una obra de arte no es equivalente a otra, por lo que no pueden intercambiarse como un billete de 20 pesos.

Entonces, las siglas de NFT significan Non -Fungible Token, un token no fungible. Estos tokens son unidades de valor que se le asignan a un modelo de negocio, como las criptomonedas.

Eso quiere decir que los NFT son activos únicos que no pueden modificarse ni ser cambiados por otro que tenga el mismo valor, ya que no hay dos que sean iguales, por lo tanto, un NFT es como una obra de arte virtual y única.