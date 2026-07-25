Los partidos GRATIS que transmite TV Azteca de la Jornada 2 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX HOY sábado 25 de julio

La actividad de la Jornada 2 del Apertura 2026 continúa este sábado 25 de julio con una cartelera que promete emociones en la Liga BBVA MX. Entre los encuentros más atractivos destaca el duelo entre Tigres y Atlético de San Luis, un compromiso que podrá disfrutarse completamente gratis a través de las diferentes plataformas de TV Azteca.

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El conjunto regiomontano llega con la obligación de reaccionar después de un complicado inicio de torneo. Los dirigidos por Guido Pizarro fueron superados 3-1 por Tijuana en la primera fecha y, además del resultado, atraviesan días complicados por la posible salida de Ángel Correa, una situación que ha generado incertidumbre alrededor del equipo.

Por su parte, Atlético de San Luis también busca sumar sus primeros puntos del campeonato. Los potosinos estuvieron cerca de sorprender al campeón Cruz Azul, luego de tomar una ventaja de dos goles, pero terminaron cayendo 3-2 en uno de los mejores partidos de la jornada inaugural.

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Tigres quiere responder ante su afición

El historial reciente favorece a los universitarios. En 20 enfrentamientos entre ambas instituciones, Tigres registra ocho victorias, por siete empates y cinco triunfos del conjunto potosino.

Además, los felinos intentarán aprovechar la localía para dejar atrás la derrota sufrida en la primera fecha, aunque tendrán una baja sensible. Rodrigo Aguirre no estará disponible tras ser expulsado en el duelo frente a Xolos.

Del lado de Tigres, buena parte de las expectativas recaen en Diego Lainez, mientras que el mediocampista Sébastien Salles-Lamonge, autor de un gol en la jornada anterior, vuelve a ser una de las principales armas ofensivas del Atlético de San Luis.

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¿Qué partido transmite TV Azteca HOY?

Tigres vs Atlético de San Luis

Fecha: Sábado 25 de julio de 2026

Hora: 7:00 PM (tiempo del centro de México)

Sede: Estadio Universitario "El Volcán"

¿Dónde ver EN VIVO y GRATIS?

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