Dónde y en qué estadio se juega el Tigres vs Atlético de San Luis HOY 25 de julio por el Apertura 2026

Tigres y Atlético de San Luis se enfrentarán este sábado 25 de julio por la Jornada 2 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX. Ambos equipos comenzaron el torneo con una derrota y necesitan conseguir un resultado positivo para no perder terreno durante las primeras fechas.

El compromiso marcará la presentación del equipo regiomontano frente a sus aficionados en este campeonato. La programación sufrió una modificación respecto al calendario difundido inicialmente, por lo que el encuentro finalmente se disputará durante la noche del sábado.

¿Dónde se juega el Tigres vs Atlético de San Luis?

El partido entre Tigres y Atlético de San Luis se jugará en el Estadio Universitario, ubicado en San Nicolás de los Garza, Nuevo León. El conjunto dirigido por Guido Pizarro será el encargado de ejercer como local durante la segunda jornada.

El inmueble se encuentra dentro de las instalaciones de Ciudad Universitaria de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Por este motivo, no será necesario que los felinos abandonen su sede habitual para recibir al cuadro potosino.

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¿A qué hora es el Tigres vs Atlético de San Luis?

El encuentro comenzará a las 21:00 horas, tiempo del centro de México, este sábado 25 de julio. La programación inicial contemplaba que el partido se disputara el viernes 24, pero la Liga BBVA MX realizó el ajuste correspondiente.

Estos son los datos completos del compromiso:



Partido: Tigres vs Atlético de San Luis

Jornada: 2

Torneo: Apertura 2026

Fecha: sábado 25 de julio

Horario: 21:00 horas, tiempo del centro de México

Estadio: Universitario

Sede: San Nicolás de los Garza, Nuevo León

Así es el Estadio Universitario, sede del partido

El Estadio Universitario, conocido popularmente como El Volcán, es la casa de Tigres desde su inauguración en mayo de 1967. El recinto cuenta con una capacidad aproximada para 42 mil espectadores y se encuentra dentro del campus de la UANL.

Además de recibir los encuentros del conjunto varonil, también es utilizado por Tigres Femenil. Su ubicación y el respaldo habitual de los aficionados convierten al inmueble en uno de los factores que los felinos intentarán aprovechar para conseguir su primera victoria del Apertura 2026.

¿Cómo llegan Tigres y Atlético de San Luis?

Tigres comenzó su participación con una derrota por 3-1 durante su visita a Tijuana. El equipo regiomontano no pudo sumar en la frontera y ahora tendrá la oportunidad de recuperarse frente a su afición.

Atlético de San Luis tampoco logró obtener puntos en su presentación. Los potosinos estuvieron cerca de rescatar el resultado ante Cruz Azul, pero terminaron cayendo por 3-2 en el Estadio Libertad Financiera.

De esta manera, los dos clubes llegarán al Estadio Universitario con la necesidad de conseguir sus primeras unidades. Tigres buscará imponer su condición de local, mientras que Atlético de San Luis intentará aprovechar la presión del conjunto regiomontano para dar la sorpresa en la Jornada 2.