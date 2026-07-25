Tigres ya lamenta la salida de Ángel Correa: “Era de lo mejor de la liga”

Ángel Correa y Tigres dividieron caminos luego de confirmarse que el argentino pasará a jugar para River Plate en este segundo semestre del año. Si bien es cierto que el entrenador Guido Pizarro había mencionado anteriormente que entendía la postura del jugador, reconoció que el club tendrá muy difícil la tarea de reemplazar al delantero, quien había llegado como una estrella desde Europa.

Cabe recordar que el conjunto felino realizó una fuerte inversión en Correa al ficharlo por 8 millones de dólares en el verano pasado proveniente del Atlético Madrid. Si bien es cierto que Tigres recuperará la inversión realizada y con beneficios incluidos, el cuerpo técnico del equipo cree que será difícil encontrar una opción similar en el mercado y por un precio no tan descabellado.

Guido Pizarro lamenta la partida de Ángel Correa

“Ángel era un jugador de de lo mejor de la liga y suplirlo con otro jugador, por las características que tenía Ángel, es difícil, pero creo que las necesidades del equipo son claras, las venimos trabajando”, fue lo que expresó el técnico argentino en la previa del choque contra Atlético San Luis por la Jornada 2 del Apertura 2026.

“Ojalá que lo podamos completar la plantilla lo más rápido posible. Y, pero sí, más que nada, la parte ofensiva se ha ido a un jugador, un jugador fundamental, pero siempre que venga a aportar para el funcionamiento y que sea importante para ser que sea a todos", sentenció Pizarro en conferencia de prensa.

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Pizarro habló con Ángel Correa antes de definir su salida

"Sí, las charlas quedan internas o internas, pero lo único que voy a decir es que Ángel ha sido un profesional desde el día uno hasta el último día, es una gran persona. Creo que ha aportado valor de todos los aspectos. Desde la cancha ha quedado demostrado, en el día a día lo mismo, creo que después ya son decisiones personales, pero en lo personal, y creo que toda la gente internamente sabe lo que ha aportado y cómo se ha comportado.

|X TIGRES

Después son decisiones personales de vida, y cada uno queda en aceptar, y, pero de mi parte se lo he dicho a él y el grupo se lo ha hecho saber, agradecimiento, porque desde el primer día se ha puesto la camiseta del club y ha tratado de de aportar valor, no solamente dentro del campo y afuera también.

Pero, bueno, a veces son decisiones de vida, como como decía recién, nos hubiera encantado que este vínculo, esta relación siga por mucho tiempo, se lo dije a él, pero también aceptamos. Así es la vida, a veces hay que que aceptar y desearle lo mejor, pero él, sinceramente, se ha portado muy bien", cerró.