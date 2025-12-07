Así quedó la tabla del campeonato de pilotos, tras el GP de Abu Dhabi 2025

Lando Norris se proclamó Campeón Mundial de Pilotos de la Fórmula 1 2025 al concluir en el tercer lugar del Gran Premio de Abu Dhabi, resultado que le permitió cerrar la temporada con 423 puntos y superar por una diferencia de dos unidades a Max Verstappen, ganador de la última carrera del año.

Con este resultado, Norris se convirtió en el 35º campeón en la historia de la Fórmula 1. Además, McLaren obtuvo el Campeonato de Constructores, su segundo consecutivo, tras haber asegurado matemáticamente el título desde el Gran Premio de Singapur.

La última carrera del calendario reunió a tres contendientes al título: Lando Norris, Max Verstappen y Oscar Piastri. Verstappen partió desde la pole position y sumó su octava victoria de la temporada, seguido por Piastri, quien terminó segundo. Norris completó el podio en la tercera posición, resultado suficiente para mantener el liderato del campeonato.

Te puede interesar: ÚLTIMA HORA: Landó Norris gana el campeonato de pilotos de la F1, pese a la victoria de Max Verstappen en el GP de Abu Dhabi

El cierre dejó a Norris con 423 puntos, Verstappen con 421 y Piastri con 410, lo que confirmó una de las peleas más reñidas de los últimos años en la tabla de pilotos.

La ruta hacia el título

McLaren dominó la primera parte de la temporada y permitió que Norris y Piastri acumularan victorias y podios que marcaron distancia temprana. En contraste, Red Bull enfrentó dificultades en el rendimiento de su monoplaza, lo que mantuvo a Verstappen en desventaja durante el primer tramo del campeonato.

A partir de la mitad del año, Red Bull incorporó mejoras que impulsaron a Verstappen a una serie de victorias y podios que lo devolvieron a la disputa. Ese repunte redujo notablemente la diferencia y lo colocó como aspirante al título junto a los pilotos de McLaren en las últimas fechas.

La victoria en Abu Dhabi lo acercó al liderato, pero no cambió el resultado final del campeonato debido al tercer lugar de Norris. Este título de pilotos es el primero para la escudería desde 2008. El rendimiento de Norris y Piastri permitió que el equipo no solo dominara en puntos, sino que mantuviera una posición estable en la cima desde las primeras carreras del año.

Clasificación Final del Campeonato de Pilotos 2025

Lando Norris – McLaren F1 – 423 Max Verstappen – Red Bull Racing – 421 Oscar Piastri – McLaren F1 – 410 George Russell – Mercedes – 319 Charles Leclerc – Ferrari – 242 Lewis Hamilton – Ferrari – 156 Andrea Kimi Antonelli – Mercedes – 150 Alexander Albon – Williams – 73 Carlos Sainz – Williams – 64 Fernando Alonso – Aston Martin – 56 Isack Hadjar – Racing Bulls – 51 Nico Hülkenberg – Kick Sauber – 49 Oliver Bearman – Haas F1 Team – 42 Liam Lawson – Racing Bulls – 38 Esteban Ocon – Haas F1 Team – 38 Lance Stroll – Aston Martin – 34 Yuki Tsunoda – Red Bull Racing – 33 Pierre Gasly – Alpine – 22 Gabriel Bortoleto – Kick Sauber – 19 Franco Colapinto – Alpine – 0 Jack Doohan – Alpine – 0

El equipo de McLaren aseguró su segundo Campeonato de Constructores consecutivo. La combinación de consistencia, velocidad y fiabilidad permitió que McLaren mantuviera una ventaja amplia en la clasificación general a lo largo del año.

