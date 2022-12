“Queremos más que una semifinal” - Zlatko Dalic DT Croacia

La Copa del Mundo Qatar 2022 está a pocos dias de concluir, terminaron los cuartos de final para dar paso a la antesala de la lucha por el título en donde las selecciones de Croacia, Argentina, Francia y Marruecos lucharán en las semifinales por lograr el ansiado pase a la final, siendo la escuadra que dirige el serbio Zlatko Dalic un fuerte contendiente para lograr la hazaña por segundo mundial consecutivo, tras haber sido subcampeones en Rusia 2018.

Ante dicha posibilidad, el estratega de la Selección de Croacia declaró que el disputar una semifinal es increíble, pero que la ambición de su equipo va más allá y se brindarán al máximo por acceder al partido por el campeonato.

Reuters

El timonel de la escuadra croata externó que si bien han hecho un estudio completo de su rival, la confianza está 100% depositada en sus dirigidos y que espera una prueba muy complicada ante los sudamericanos por lo que está en disputa.

“Les hemos analizado, sabemos cómo juegan y cómo quieren que vaya el partido, pero como siempre soy optimista. Tengo plena confianza en mis jugadores, han mostrado carácter. Será un gran partido para los dos. Nos estamos jugando mucho ambos, está la final en juego. No vamos a escatimar esfuerzos”

De igual manera, Dalic elogió a la Albiceleste y aseguró que el historial de la derrota de 3-0 de Argentina frente a Croacia en Rusia 2018 no será una razón de peso por la instancia en la que se están enfrentando.

“Sabemos los puntos fuertes que tiene el rival, pero tenemos que hacer nuestro fútbol, este partido, nada tiene que ver con el del mundial pasado contra Argentina, en aquel momento fue un partido de la fase de grupos, no tan decisivo. De no haber ganado no habríamos caído eliminados. Somos un equipo compacto, correoso y fuerte y vamos a seguir con este enfoque.

