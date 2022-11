¿Quién va a cantar en el mundial 2022? Esto es lo que se sabe al momento

Estamos a menos de 24 horas de que empiece la Copa del Mundo de Qatar 2022, y como es costumbre, el evento más importante de futbol va a iniciar con una ceremonia de inauguración que contará con la presencia de varios cantantes. Al finalizar, se va a disputar el partido inaugural del Mundial y es Qatar contra Ecuador a las 10 de la mañana hora del Centro de México.

La ceremonia de inauguración se tiene estimada qué inicie a las 9 am y a través de las redes sociales de Qatar 2022 confirmaron la última canción oficial del Mundial de Qatar 2022 interpretada por Fahad Al Kubaisi y Jung Kook de BTS.

Artistas qué actuarán en la inauguración del Mundial

Han sido varios los nombres que han salido durante estos días, hasta el momento, solamente se encuentra confirmada la participación de Jung Kook de BTS, Fahad Al Kubaisi, ambos estan confirmados para presentar la canción del Mundial y otro artista confirmado es Maluma, pues igual colaboró en la elaboración de una canción.

Aunque, no son los únicos artistas qué podrían aparecer. Los posibles artistas son: J. Balvin, Robbie Williams, Jason Derulo, Clean Bandit, Sean Paul, Nora Fatehi, Black Eyed Peas, Ozuna, Patrick Nmaemeka, Nicki Minaj, Trinidad Cardona y Myriam Fares.

Artistas qué dijeron que no iban a participar en el Mundial

Por diferencias con el comité organizador varios artistas prefirieron no asistir al Mundial de Qatar 2022. La primera fue Dua Lipa, una de las artistas más escuchadas en la actualidad y que ya ha estado en eventos deportivos como la Champions League. Una más fue Shakira, que ha realizado canciones para el Mundial como Waka Waka, pero para Qatar 2022 no quiso participar y Rod Stewart son los que más polémica han causado por no querer asistir.

