¿Quién era CAMILO, el integrante de la familia de Julio César Chávez que murió?

El ex boxeador y analista de Box Azteca, Julio César Chávez compartió una terrible noticia en sus redes sociales, y fue la muerte de su pequeño perrito de nombre CAMILO, quien estuvo con la familia del Gran Campeón Mexicano por solo 17 años, una vida longeva.

Julio César Chávez tuvo el pasado domingo un internamiento de urgencia a causa de una ‘piedrita’ ubicado en las vías urinarias por lo que fue operado y logró superar esa batalla. Pero apenas y estaba en recuperación en su casa y compartió el viernes de la pérdida de esta mascota que era más que un perro, era un integrante de la familia.

Este fue el mensaje de despedida de Julio César Chávez hacia Camilo, su pequeño perrito

“Hoy se me fue mi Camilo mi amigo más fiel me acompañó por casi 17 años que tengo limpio de adicciones cuando llegue a casa él estaba ahí y se olvidó de todos los demás siempre conmigo te voy a extrañar siempre que llegaba de viaje iba a verte y darte tu salchicha buen viaje amigo”, fue el emotivo y triste mensaje de despedida de Julio César Chávez.

La pérdida de CAMILO, como dijo Chávez, significó mucho más, pues fue ese ser vivo que lo acompañó en los 17 años que lleva limpio lejos de las adicciones. La mascota será muy extrañada por el ex boxeador que es de los más prolíficos en lahistoria de este deporte.

¿Volverá Chávez a subir al ring en diciembre?

Chávez comentó hace tres semanas que su hijo Omar Chávez y Julio César Chávez Jr tendrán peleas la misma noche del 13 de diciembre en San Luis Potosí y como la famiia estará en acción él los acompañaría en una exhibición.

Pero con el tema de su operación está en pausa al menos su pelea.