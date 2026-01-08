Futbolista brasileño se desvaneció y posteriormente murió; esto se sabe

El entorno futbolístico se vistió de luto en las horas recientes al confirmarse el fallecimiento de este futbolista brasileño de 32 años. Se reportó que había tenido actividad deportiva horas antes y fue cuando la empresa que lo representaba anunció de manera oficial el deceso de Alex Felipe. Esto se sabe de la causa de la muerte de uno de los emblemas del Futsal a nivel mundial.

Curazao hace HISTORIA y jugará su primera Copa del Mundo en 2026 | Protagonistas del Mundial

¿Qué le pasó a este futbolista brasileño de Futsal?

Tal como indicaron los primeros reportes, Alex Felipe tuvo actividad con su equipo horas antes de su muerte. Se indica que tuvo complicaciones médicas y cuando se preparaba para viajar en el aeropuerto… fue cuando se desvaneció. Aunque hubo intervención de cuerpos de emergencia, no pudieron reanimarlo y así se concretó un golpe severo. Murió uno de los talentos más importantes de los últimos años en Brasil y a nivel mundial.

No hay reportes de situaciones adversas en cuanto a su estado de salud en días pasados. Es decir, todo fue de un momento para otro. Desde su club, el Norilsk Nickel, no se ha comentado nada más, por lo que todo indica que fue un asunto totalmente sorpresivo que acabó con su vida a sus 32 años.

Dada su relevancia en el medio futbolístico, iniciando su carrera desde Brasil, incluso la UEFA lanzó un comunicado dando el pésame para familiares y amigos. Su legado impregnó los distintos lugares donde estuvo, saliendo campeón en cada uno de ellos.

¿Quién era Alex Felipe, el futbolista brasileño que conquistó al Futsal?

Desde sus inicios en Corinthians, se le veía una calidad total para desempeñarse como uno de los alas más importantes del mundo. Salió a conquistar Europa, siendo campeón en España y viviendo sus momentos más gloriosos en el balompié de Portugal. Allí fue campeón de Europa con el Sporting Club y ganó todo en los torneos domésticos.

Desde la temporada 2020-21 llegó al futbol de Rusia y fue donde desempeñó sus años más recientes de manera profesional. Y así, con una abrupto final, se despide uno de los talentos más reconocidos a nivel mundial en el desempeño del Futsal.