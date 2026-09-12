Quién es Deyna Castellanos, el fichaje de talla internacional que llega a Tigres Femenil

Deyna Castellanos fue el fichaje estrella de Tigres Femenil para afrontar el Apertura 2026. La futbolista venezolana ya fue presentada de forma oficial en los canales del conjunto universitario y llegó procedente del Portland Thorns de la National Women's Soccer League (NWSL). Sin embargo, pocos conocen la calidad de esta jugadora sudamericana.

Castellanos llegó con el objetivo de cubrir el hueco que dejó vacante Jenni Hermoso y buscará recuperar su mejor nivel en la Liga BBVA MX Femenil. La futbolista venezolana no viene de un gran paso por Estados Unidos y se mostró lejos del nivel donde logró destacar en equipos de talla mundial como Manchester City o Atlético de Madrid.

¿Quién es Deyna Castellanos?

Deyna Cristina Castellanos Naujenis nació el 18 de abril de 1999 en Maracay, Venezuela. Si bien juega como delantera, también puede desempeñarse como mediapunta o volante ofensiva. Su pie hábil es el derecho y destaca por su golpeo de media distancia, movilidad entre líneas y capacidad para llegar al área.

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Deyna Castellanos juega como delantera, pero también como mediocentro ofensivo|Crédito: @deynac18 / X

Su nombre comenzó a aparecer en el radar internacional al adquirir repercusión mundial con la Selección de Venezuela Sub-17. Fue campeona sudamericana en 2013 y 2016, además de disputar dos Mundiales de la categoría.

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En 2014 ganó la Bota de Oro del Mundial Sub-17 y, dos años después, marcó desde el círculo central ante Camerún. Ese tanto la llevó a terminar tercera en el Premio Puskás de 2017. También fue tercera en la votación de The Best a la mejor jugadora del mundo de ese año, cuando apenas tenía 18 años.

La trayectoria de Deyna Castellanos como jugadora profesional

Antes de alcanzar la profesionalidad, Castellanos brilló con Florida State. En cuatro temporadas universitarias registró 48 goles y 22 asistencias en 82 encuentros. También conquistó el campeonato nacional de la NCAA en 2018.

Deyna Castellanos cuando aún jugaba para Manchester City|Crédito: @deynac18 / X

Así fue como su primera experiencia profesional llegó con el Atlético de Madrid. En España vivió su etapa más productiva a nivel de clubes y ganó la Supercopa de España de 2021, torneo en el que anotó en la victoria por 3-0 frente al Levante.

Posteriormente jugó con Manchester City y dio el salto a la NWSL. Primero defendió a Bay FC y luego pasó a Portland Thorns. Con este último equipo acumuló cinco goles y una asistencia en 33 partidos de todas las competencias, antes de rescindir su vínculo el 9 de septiembre de este mismo año.