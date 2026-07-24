¿Quién es el jugador más caro de las Chivas para el Apertura 2026 y cuántos millones cuesta?

Las Chivas Rayadas del Guadalajara son el equipo más caro, no solo de la Liga MX, sino de toda la Concacaf, y gran parte de eso se debe a las actuaciones de sus jugadores en la Copa Mundial de la FIFA 2026, así como a algunas incorporaciones clave en el último mercado de fichajes.

Algunos jugadores aumentaron su valor, como fue el caso de Roberto Alvarado y de Raúl Rangel. El mediocampista pasó de valer 7.5 millones de euros, según Transfermarkt, a alcanzar los 10 millones. Por su parte, el guardameta incrementó su valor en 1.5 millones al pasar de 6.5 a ocho. Otros, llegaron con gran cartel como Jordan Carrillo y Kevin Castañeda, con fichas valoradas en ocho y seis millones, respectivamente, tras sus compras desde Santos Laguna y Xolos de Tijuana.

Te invitamos a leer: OFICIAL: Morita es nuevo refuerzo de equipo de la Premier League de Inglaterra

El jugador más caro de las Chivas en el Apertura 2026

El jugador mejor valorado del Guadalajara es uno de los que más ha emocionado a la afición rojiblanca en los últimos años. Armando “La Hormiga” González es el jugador más caro de las Chivas porque su valor ronda los 15 millones de euros.

🇦🇹 Un amor de generación en generación ❤️ pic.twitter.com/kXupDMsHtz — CHIVAS (@Chivas) July 23, 2026

El delantero de 23 años fue el goleador del torneo Apertura 2025 luego de conseguir 12 goles y en el Clausura 2026 sumó otros 12 tantos para acabar el curso con 24 en 34 partidos de fase regular. Ese desempeño le valió para ser convocado como cuarto delantero de la Selección Mexicana en el Mundial 2026 por detrás de Raúl Jiménez, Santiago Gimenez y Guillermo Martínez.

Te puede interesar: ¿Quién es el entrenador de la Selección Mexicana en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026?

Ahora, el joven ariete mexicano buscará una temporada de consolidación para una posible salida a Europa. De acuerdo con múltiples deportes, el futbolista rojiblanco podría mantener sus colores porque el Atlético de Madrid mostró interés en adquirir sus servicios en el pasado.