¿Quién es el entrenador de la Selección Mexicana en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026?

La Selección Mexicana de futbol participará en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 con la categoría Sub-23. El combinado azteca es parte del Grupo A y enfrentará a Guatemala, República Dominicana y Venezuela en la primera fase.

Gilberto Mora, la joya del futbol mexicano, no será parte de la selección participante porque necesita descanso después de jugar en la Copa Mundial de la FIFA 2026. Sin embargo, el conjunto contará con el talento de jugadores como Gael García, Mateo Levy., Israel Tello y Joaquiín Moxica para tratar de conseguir la octava medalla de oro en el certamen regional.

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¿Quién es el entrenador de la Selección Mexicana en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026?

La Selección Mexicana Sub-23 que participará en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 es dirigida por Eduardo Arce. El antiguo entrenador del Club Puebla se ha encargado de la categoría Sub-20 desde 2024 y ahora dará el salto a la siguiente.

Eduardo Arce fue el encargado de ganar el torneo de Concacaf Sub-20 de 2024 al vencer a Estados Unidos en la final. Un año después, tomó las riendas del combinado azteca para el Mundial Sub-20 donde, de la mano de Gil Mora, llegaron hasta los cuartos de final, donde cayeron ante Argentina.

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Como jugador Arce se formó en las fuerzas básicas del Toluca y en 2009 fue traspasado al Atlante. Después de unos años con la filial tabasqueña del conjunto azulgrana, se convirtió en jugador de Puebla en 2013 y dos años después llegó a los Coras de Tepic hasta que se retiró en 2015. Su despedida del futbol duró poco porque para 2017 ya era entrenador de “La Franja”.

#Sub23 | Esta es la convocatoria oficial de Eduardo Arce para seguirnos preparando de cara a los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026.

¡A darlo todo en la cancha, muchachos! 🔥



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Calendario de partidos de la Selección Mexicana en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026