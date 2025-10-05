Imputan a exjugador de las Chivas por abuso sexual contra menor; ¿Qué sigue para Omar “N”?

Omar Bravo, exdelantero de las Chivas de Guadalajara y figura histórica del balompié nacional, fue imputado este domingo 5 de octubre por el delito de abuso sexual infantil agravado, luego de haber sido detenido este sábado en Zapopan, Jalisco.

De acuerdo con información de la Fiscalía del Estado de Jalisco, el exjugador fue presentado ante el Juez de Control que emitió la orden de aprehensión, dando inicio formal al proceso penal en su contra.