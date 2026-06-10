Estos son todos los jugadores de México que se fueron expulsados en Mundiales
Las historias de los Mundiales también tienen momentos amargos, entre ellos el recibir una tarjeta roja. Estos son los futbolistas de México que lo vivieron.
Una parte interesante del juego recae en las tarjetas rojas, pues son situaciones que te cambian por completo el plan de acción e incluso anímicamente significa una situación extraordinaria en beneficio o en detrimento si eres parte de la sanción. Por ello, es momento de recordar a todos aquellos jugadores de México que terminaron expulsados en partidos de Mundiales.
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¿Quién fue el primer futbolista de México expulsado en la historia de los Mundiales?
Probablemente muchos no conozcan la historia de Javier Aguirre como futbolista, pero también fue destacado y defendió la casaca nacional en una justa mundialista. Pero parte de su historia quedó marcada por ser el primer jugador mexicano que recibió una tarjeta roja en un Mundial. Esto justamente en la edición de 1986 organizada en casa.
Dicho infortunio ocurrió en el minuto 100, ya jugándose el primer tiempo extra de los Cuartos de Final contra Alemania. Allí El Vasco prácticamente tacleó a Lotar Matthaus y por eso lo mandaron a las regaderas.
¿Quiénes son los futbolistas de México que fueron expulsados en los Mundiales?
Contando a Javier Aguirre, se registran 6 expulsados del equipo mexicano en Copas del Mundo. Y desde Alemania 2006 ningún elemento tricolor ha visto la roja en esta competencia.
@johan.en.el.mapa La tarjeta roja de Ramón Ramírez en el mundial francia 98 #historia #futbol #mundial #fyp #enelmapa ♬ sonido original - Johan en el mapa
- Luis García - El segundo en ver la roja en un Mundial por parte de México fue El Doctor. De nueva cuenta en duelo de matar o morir en Estados Unidos 1994. El ariete nacional llegó tarde en una entrada contra el búlgaro, Ivaylo Yordanov y eso le valió la expulsión al minuto 57 de aquellos Octavos de Final.
- Pavel Pardo - Cuatro años después el nacido en Guadalajara vio la roja cuando cometió una rudísima falta sobre el belga, Vital Borkelmans. Dicha situación condicionó al cuadro mexicano, que aún así regresó de un 2-0 para empatar a dos tantos en el segundo partido del Grupo E.
- Ramón Ramírez - El ariete nacional también fue sancionado con expulsión en Francia 1998 al minuto 90. A él lo expulsaron por reclamarle al árbitro la anulación del gol que Cuauhtémoc Blanco había marcado ante Países Bajos en el tercer encuentro de la fase de grupos. Ese gol significaba el del empate y también el pase a la siguiente ronda.
- Rafael Márquez - Muchos han catalogado esta expulsión como la más dolorosa e importante de todas, pues se argumenta que fue clave en la eliminación de ese Mundial contra los Estados Unidos. Sin embargo, la roja llegó al minuto 88 de los Octavos de Final de Corea-Japón.
- Luis Pérez - Y la expulsión que ha visto México en una Copa del Mundo la protagonizó el mediocampista mexicano. Lo particular de la sanción contra el jugador de Monterrey en ese momento es que no fue por un golpe o entrada brusca. Este fingió una falta que le valió la doble amarilla al minuto 61 de ese tercer encuentro del Grupo D contra Portugal.