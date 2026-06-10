Estos son todos los jugadores de México que se fueron expulsados en Mundiales

Una parte interesante del juego recae en las tarjetas rojas, pues son situaciones que te cambian por completo el plan de acción e incluso anímicamente significa una situación extraordinaria en beneficio o en detrimento si eres parte de la sanción. Por ello, es momento de recordar a todos aquellos jugadores de México que terminaron expulsados en partidos de Mundiales.

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¿Quién fue el primer futbolista de México expulsado en la historia de los Mundiales?

Probablemente muchos no conozcan la historia de Javier Aguirre como futbolista, pero también fue destacado y defendió la casaca nacional en una justa mundialista. Pero parte de su historia quedó marcada por ser el primer jugador mexicano que recibió una tarjeta roja en un Mundial. Esto justamente en la edición de 1986 organizada en casa.

Dicho infortunio ocurrió en el minuto 100, ya jugándose el primer tiempo extra de los Cuartos de Final contra Alemania. Allí El Vasco prácticamente tacleó a Lotar Matthaus y por eso lo mandaron a las regaderas.

¿Quiénes son los futbolistas de México que fueron expulsados en los Mundiales?

Contando a Javier Aguirre, se registran 6 expulsados del equipo mexicano en Copas del Mundo. Y desde Alemania 2006 ningún elemento tricolor ha visto la roja en esta competencia.