Conoce a todos los mexicanos que terminaron campeones de goleo en el extranjero

En los años recientes se habló de manera amplia de los delanteros mexicanos, de los cuales se aseguraba había escasez. Sin embargo, la realidad es que a lo largo de la historia se han levantado nombres de grandes arietes. Pero en esta ocasión se hablará de aquellos que salieron de suelo azteca para conquistar tierras extranjeras.

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¿Quiénes son los mexicanos que ganaron un campeonato de goleo en otro país?

Sin lugar a dudas a la mente se vienen dos nombres, pues uno fue reciente y el otro es el más grande delantero que México ha tenido. Pese a dichos nombres obvios, se han ganado títulos de goleo por parte de mexicanos en la MLS, en Guatemala, Armenia y Nicaragua.

Gregorio Torres

Es muy probable que no conozcas el nombre de este ariete, pero el también apodado Goyo, fue al Real Estelí para lograr el título de goleo. Esta hazaña en Nicaragua se logró en la temporada 2017, torneo donde marcó 25 anotaciones. Parte del impacto logrado por el azteca fue que no era centro delantero.

Hugo Sánchez

El mejor de los delanteros mexicanos en toda la historia no tiene comparación. Hugol consiguió 5 trofeos de máximo goleador en la liga española. El pentapichichi logró estas marcas en las temporadas 1984-85, 1985-86, 1986-87, 1987-88 y 1989-90. El primero lo hizo con el Atlético de Madrid y el resto con el Real Madrid, sitio donde es leyenda.

Carlos Vela

Tras su salida del futbol europeo, Vela llegó a la MLS para convertirse en leyenda del LAFC. Allí sus presentaciones alcanzaron niveles altísimos, dignos de mejor jugador. Pero en el ámbito goleador hizo la hazaña de máximo anotador en el año 2019. Esa temporada anotó 34 goles, aunque no les alcanzó para coronarse al final del torneo.

Agustín Herrera

Este hombre consiguió 3 títulos de goleo en Guatemala. Su nombre se hizo importante en el Antigua GFC, pues anotó 15 tantos en el Clausura 2017-18, 12 goles en el Apertura 2018-19 y 11 tantos más en el Clausura 2018-19. Así se hizo un referente de dicha liga en ese tiempo con seguidillas de trofeos goleadores.

Carlos Kamiani

También en Guatemala, incluso antes que el triple logro de Herrera, el nacido en Eldorado consiguió la hazaña de máximo goleador con Universidad San Carlos. Su año de gloria fue en el 2015-16. Allí anotó 19 tantos en el Apertura y 15 en el Clausura. Aunque casi de inmediato fue superado por otro mexicano, que es el caso ya mencionado de Agustín.

César Romero

El FC Pyunik vio cómo un mexicoamericano brilló en demasía durante la temporada 2014-15. El equipo de Armenia permitió la llegada del mexicano para verle monarca de goleo en dicha temporada, gracias a las 21 anotaciones. Con esto se abrió un mercado que era poco conocido por los compatriotas.

Julián Quiñones

Mientras que el más reciente es el seleccionado nacional, que al momento completa a todos los mexicanos que fueron a otro país para ganar el trofeo goleador. El arribo del ariete nacido en Magüí Payán a la liga árabe fue de impacto y ahora lo evidenció ganando la carrera goleadora con 33 tantos, por encima de nombres como Ivan Toney (32) y Cristiano Ronaldo (28).