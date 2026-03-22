Estos son todos los tridentes de porteros que México llevó a los Mundiales

El seleccionado azteca siempre ha tenido excelentes guardametas en sus combinados nacionales, por ello que una nueva Copa del Mundo está cercana, se intensifica el interés para ver quiénes serán los convocados. En este caso, parece que ya hay tridente de arqueros, por ello vale la pena este clavado en las estadísticas históricas de todos los porteros que fueron a un Mundial con México.

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¿Quiénes han sido los porteros de México en TODOS los Mundiales?

Tras la más reciente convocatoria, parece que Javier Aguirre ya tiene a sus elegidos, los cuales tienen todo el sentido del mundo… tomando en cuenta la lamentable baja de Luis Malagón por lesión. Y sin más, estos son los arqueros que México llevó a todos los mundiales donde se participó.

Mundial 1930 - Óscar Bonfiglio (Club Deportivo Marte) e Isidoro Sota García (Club América).

Óscar Bonfiglio (Club Deportivo Marte) e Isidoro Sota García (Club América). Mundial 1950 - Antonio Carbajal (Real Club España) y Raúl Córdoba (Club San Sebastián de León).

Antonio Carbajal (Real Club España) y Raúl Córdoba (Club San Sebastián de León). Mundial de 1954 - Antonio Carbajal (León) Salvador Mota (Atlante).

Antonio Carbajal (León) Salvador Mota (Atlante). Mundial de 1958 - Antonio Carbajal (León Fútbol Club), Manuel Camacho (Deportivo Toluca) y Jaime Gómez (Club Deportivo Guadalajara).

Antonio Carbajal (León Fútbol Club), Manuel Camacho (Deportivo Toluca) y Jaime Gómez (Club Deportivo Guadalajara). Mundial de 1962 - Antonio Carbajal (León), Jaime Gómez (Guadalajara) y Antonio Mota (Oro).

Antonio Carbajal (León), Jaime Gómez (Guadalajara) y Antonio Mota (Oro). Mundial de 1966 - Antonio Carbajal (León), Ignacio Calderón (Guadalajara) y Javier Vargas (Atlas).

Antonio Carbajal (León), Ignacio Calderón (Guadalajara) y Javier Vargas (Atlas). Mundial de 1970 - Ignacio Calderón (Guadalajara), Antonio Mota (Necaxa) y Francisco Castrejón (Universidad Nacional).

Ignacio Calderón (Guadalajara), Antonio Mota (Necaxa) y Francisco Castrejón (Universidad Nacional). Mundial de 1978 - Pilar Reyes (Tigres) y Pedro Soto (América).

Pilar Reyes (Tigres) y Pedro Soto (América). Mundial de 1986 - Pablo Larios (Cruz Azul), Ignacio Rodríguez Bahena (Atlante) y Olaf Heredia (Tigres).

Pablo Larios (Cruz Azul), Ignacio Rodríguez Bahena (Atlante) y Olaf Heredia (Tigres). Mundial de 1994 - Jorge Campos (Universidad Nacional), Félix Fernández (Atlante) y Adrián Chávez (América).

Jorge Campos (Universidad Nacional), Félix Fernández (Atlante) y Adrián Chávez (América). Mundial de 1998 - Jorge Campos (Pumas), Oswaldo Sánchez (América) y Óscar Pérez (Cruz Azul).

Jorge Campos (Pumas), Oswaldo Sánchez (América) y Óscar Pérez (Cruz Azul). Mundial de 2002 - Óscar Pérez (Cruz Azul), Oswaldo Sánchez (Chivas) y Jorge Campos (Pumas).

Óscar Pérez (Cruz Azul), Oswaldo Sánchez (Chivas) y Jorge Campos (Pumas). Mundial de 2006 - Oswaldo Sánchez (Chivas), José de Jesús Corona (Tecos) y Guillermo Ochoa (América).

Oswaldo Sánchez (Chivas), José de Jesús Corona (Tecos) y Guillermo Ochoa (América). Mundial de 2010 - Óscar Pérez (Jaguares), Guillermo Ochoa (América) y Luis Ernesto Michel (Chivas).

Óscar Pérez (Jaguares), Guillermo Ochoa (América) y Luis Ernesto Michel (Chivas). Mundial de 2014 - Guillermo Ochoa (Ajaccio), José de Jesús Corona (Cruz Azul) y Alfredo Talavera (Toluca).

Guillermo Ochoa (Ajaccio), José de Jesús Corona (Cruz Azul) y Alfredo Talavera (Toluca). Mundial de 2018 - Guillermo Ochoa (Standard Liege), José de Jesús Corona (Cruz Azul) y Alfredo Talavera (Toluca).

Guillermo Ochoa (Standard Liege), José de Jesús Corona (Cruz Azul) y Alfredo Talavera (Toluca). Mundial 2022 - Guillermo Ochoa (América), Alfredo Talavera (Juárez) y Rodolfo Cota (León).

Guillermo Ochoa (América), Alfredo Talavera (Juárez) y Rodolfo Cota (León). Mundial de 2026 - ¿?

¿Cómo luce el panorama en la portería de México?

Aunque algunos “candidateaban” a otros arqueros, era muy complicado que el Vasco llamara a otros fuera del círculo de los ya convocados. En este caso, con la baja de Luis Malagón, se ve complicado que Raúl Rangel, Guillermo Ochoa y Carlos Acevedo no sean los 3 arqueros que defenderán el arco de México en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Esta Fecha FIFA de marzo se presenta como un acercamiento muy cercano de lo que será la lista final, tomando en cuenta que el seleccionado azteca tiene múltiples lesiones alrededor.