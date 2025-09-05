Si quieres ir al Mundial 2026, estos son los pasos para conseguir la visa rápido

El Mundial del 2026 está a la vuelta de la esquina. Muchas selecciones ya tienen su boleto a la justa veraniega, entre ellas México, Estados Unidos y Canadá que para esta edición son los anfitriones. Hay algunas otras que se puede meterse al torneo en la próxima Fecha FIFA. Si tienes contemplado ir al Mundial lo primero que debes de considerar es ingresar a la página oficial de la Embajada de Estados Unidos para conocer el proceso que se debe de llevar por país.

Si quieres ir al Mundial 2026, los pasos para conseguir la visa pueden ser rápidos, pero tediosos. La Copa de la FIFA marcará un hito en la historia del futbol al celebrarse en tres países. Provocará que los fanáticos que recorren todos los estadios o intentan ver la mayor cantidad de los juegos tengan todos sus papeles en orden. La visa y los boletos de entrada serán los principales. Estados Unidos será el principal anfitrión, albergando 78 de los 104 partidos, incluyendo la gran final en el Metlife Stadium de Nueva Jersey, Estados Unidos.

Foto: @fifamedia

La visa para entrar a Estados Unidos es el principal objeto del deseo

Los pasos relevantes para solicitar la visa es llenar el formulario en el sitio web oficial. Tener a lista una fotografía, ya que será solicitada. Posteriormente debes de pagar una tarifa que depende desde qué país la requieras, pero en el caso de México a partir de octubre rondará los 8 mil pesos. Después de pagar los derechos, debes de agendar una cita, pero lo más recomendable es que lo hagas con mucho tiempo de anticipación previo a tu viaje.

Cuando acudas a tu entrevista no se te olvide llevar pasaporte vigente, formulario y la confirmación de tu cita. Después de la entrevista tendrás que esperar a que te digan si sí fuiste autorizado o no para recibir tu visa y posteriormente esperar a que te digan cuándo la puedes recoger.

El tiempo de espera para la entrevista de visas en muy larga

La visa de turista es esencial para cualquier persona que desee ingresar a Estados Unidos. Los ciudadanos de 42 países, incluidos muchos de Europa Occidental, Japón y Australia, pueden ingresar sin visa por hasta 90 días, siempre que soliciten la autorización a través del Sistema Electrónico de Autorización de Viaje.

Se debe considerar que los tiempos de espera para el procesamiento de visas varían considerablemente. En consulados de países como México, India y Colombia los tiempos de espera superan los 300 días y eso complicaría tu asistencia al Mundial del 2026 en Estados Unidos. En la Ciudad de México, el tiempo de espera promedio es de aproximadamente 262 días, mientras que en consulados como el de Hermosillo, podría alcanzar hasta 350 días.