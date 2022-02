Quíntuple empate en la Gira de Golf Profesional

Un total de cinco jugadores comparten la cima en la etapa 8 de la Gira de Golf Profesional que tiene como escenario El Club Campestre El Campanario, campo par 72 de 7,450 yardas diseño de la firma Robert Von Hagge Smelek and Baril.

Los mexicanos Emilio González, Isidro Benítez y Armando Favela además del colombiano Camilo Aguado y el estadounidense Josh Radcliff, todos ellos con una primera ronda de 67 golpes, cinco bajo par, son los líderes de la competencia que es válida para la DevSeries del PGA Tour Latinoamérica y que reparte una bolsa de un millón 600 mil pesos.

¡Camilo Aguado 🇨🇴 es uno de los cinco golfistas empatados en la octava etapa de la @giragolfmx después de la primera ronda! @WIPAQ platicó con él y esto fue lo que le dijo 🎥 pic.twitter.com/Jv0nEnyktX — TV Azteca Golf (@TVAztecaGolf) February 11, 2022

“Me sentí bastante bien, contento con mi ronda inicial aquí en El Campanario, la verdad es que el club está en estupendas condiciones, por suerte metí un par de putts largos en los pares cinco que fueron águilas por lo que prácticamente me dieron un bono”,dijo Emilio González.

“Por el contrario tuve por ahí un par de errores que me costaron a media ronda, pero me voy contento porque le pegué muy bien a la pelota y la dejé cerca para darme muchas oportunidades”, agregó González.

Isidro Benítez actual número cuatro del Ranking, confesó haber tenido una ronda muy “sólida”.

“Fue un recorrido relativamente fácil, le pegué muy bien desde el tee y tuve buenos segundos tiros, no la dejé tan cerca como me hubiera gustado, pero me sentí bien, metí algunos muy buenos birdies”, señaló.

Empatados en la sexta posición con score de 68 golpes, cuatro menos, se colocaron el venezolano Manuel Torres y los mexicanos Fernado Arzate y el amateur Manuel Murguía.

Los representantes de la Federación Mexicana de Golf (FMG) Juan Manuel Martínez (72, par de campo) y Manuel Barbachano (76, +4) se ubicaron en los sitios 25 y 50 respectivamente.

Acción Social

En esta ocasión, jugadores y representantes de la Gira de Golf Profesional acudieron a la comunidad de Lomas de Zaragoza en el Municipio de Corregidora, Querétaro, donde hicieron entrega de despensas y cobijas que beneficiarán a 25 familias.