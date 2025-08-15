Lo quisieron de la Liga BBVA MX y hoy su nivel en Sudamérica enfurece a los aficionados

El mercado de fichajes aún sigue abierto en la Liga BBVA MX, donde por ejemplo, América busca cerrar la llegada de Guido Rodríguez para el Apertura 2025 . Lo cierto es que algunos rumores quedaron en la nada misma y uno de aquellos fue la posible llegada de Miguel Ángel Borja a Tigres de la UANL. Sin embargo, el presente del delantero colombiano no es el mejor en River Plate, donde los aficionados están furiosos con él.

Miguel Borja, quien fue seguido por Tigres , fue titular contra Libertad por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores y nuevamente se mostró errático. Tras el empate sin goles en Paraguay, los aficionados de River liquidaron al delantero. “Salió Borja y volvimos a ser un equipo profesional de futbol, es impresionante. No puede jugar un solo minuto más, prefiero jugar con Armani de 9 antes que con esa basura humana”, dijo un fan en la red social de X.

Getty Images Miguel Borja fue criticado por los aficionados de River Plate

La mayoría de los fanáticos del equipo argentino coincidieron en que el colombiano no debe ser titular en River: “Borja no puede ser titular nunca más”, expresó un aficionado, mientras que otro apoyó: “Quien lo diría, salió Borja y jugamos 10 veces mejor”, tras la salida del colombiano en el segundo tiempo. “Borja es un estorbo”, sentenció otro fan. Ante estos comentarios, parece ser que Tigres se libró de un problema en su delantera.

¿Qué se sabía sobre la llegada de Miguel Borja a la Liga BBVA MX?

De acuerdo a varios medios argentinos, previo al inicio del Apertura 2025, Miguel Borja había llegado a un acuerdo contractual con Tigres, teniendo en cuenta que no sumaba minutos bajo las órdenes de Marcelo Gallardo. Sin embargo, por las altas pretensiones de River (4 millones de USD), su traspaso se cayó y el delantero continuó jugando en Buenos Aires.

¿Qué dijo Miguel Borja sobre su futuro en River Plate?

Hace unos días, en una entrevista con TNT Sports, Borja habló sobre su futuro y dijo lo siguiente: “Vivo el presente, estoy muy contento, muy feliz en la Argentina y, a pesar de los momentos difíciles que he vivido, familiares y deportivos, son más las cosas positivas que viví. Tengo a mi hija que nació en Argentina, por eso estoy muy agradecido por todo lo que viví aquí. Está todo dado para que la historia continúe”.

“Soy consciente de lo que estoy viviendo, de lo que debo mejorar. Me considero autocrítico y creo que las cosas van a mejorar. Soy una persona de fe y creo que todo es pasajero”, continuó. Y luego agregó: “El respaldo que tengo por parte de él (Gallardo) y de mis compañeros es muy bonito, muy especial. Eso me motiva mucho y me compromete a seguir trabajando”. Todo parece indicar que continuará en River.