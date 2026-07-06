Fue el interés de Cruz Azul, hoy podría llegar a Rayados a petición de Almeyda

Cruz Azul, históricamente, ha tenido problemas para fichar a delanteros de élite que tengan buena participación en el terreno de juego. Un ejemplo de lo anterior fue lo que ocurrió hace algunos meses en el pasado mercado de fichajes cuando visorearon a un elemento colombiano.

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Ya con Iván Alonso como Director Deportivo, Cruz Azul buscó la llegada de Rafael Santos Borré debido a la experiencia que tiene en Europa, así como a la relación que tiene con el gol. Ahora, se sabe que el atacante colombiano sería el interés de los Rayados de Matías Almeyda.

Santos Borré, ¿de ser interés de Cruz Azul a llegar a Rayados?

Fue hace seis meses cuando el periodista Gerardo González mencionó que Cruz Azul tenía el interés de fichar a Rafael Santos Borré para convertirlo en su delantero oficial. Al final, el conjunto celeste desestimó la operación y se fue por Christian Eberé, jugador nigeriano que formaba parte del balompié uruguayo.

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Hoy, tras varios meses de ese supuesto interés, el portal Marca establece que el delantero colombiano es el candidato principal para llegar a Rayados de Monterrey, equipo que ha tenido una reestructuración importante desde el arribo del argentino Matías Almeyda hace unas semanas.

De concretarse esta situación, es posible que Rayados se pueda deshacer de Uros Durdevic y, de ser esto cierto, el serbio podría convertirse en una posibilidad precisamente para el cuadro celeste. No obstante, dicha operación no luce sencilla, pues a Santos Borré también lo quiere el River Plate de Argentina.

¿Quién fue el último gran centro delantero que fichó Cruz Azul?

Posiblemente, el último gran estandarte en ofensiva para Cruz Azul fue Jonathan Rodríguez, quien fue el MVP del torneo en donde La Máquina logró el título de Liga BBVA MX en el Clausura 2021. Tras él, aparecen otros elementos de la calidad de Milton Caraglio, Mariano Pavone y Emanuel Villa.