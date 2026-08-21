Rafael Márquez solo podrá convocar dos jugadores por equipo de la Liga BBVA MX para el México vs Colombia

Este jueves 20 de agosto del 2026, Ivar Sisniega dio a conocer ante los medios que Rafael Márquez no podrá convocar libremente a los fubtolistas de la Liga BBVA MX para el partido de México vs Colombia.

La continuidad de una historia, con un proyecto a largo plazo y de transición.



Hoy inicia una nueva etapa para nuestra Selección junto a ti, Rafa.



¡Vamos juntos! 🙌#SomosMéxico 🇲🇽 pic.twitter.com/E7boV2UjX5 — Selección Nacional (@miseleccionmx) July 8, 2026

Rafa comienza con una primer prueba para su convocatoria del partido de México vs Colombia pues no podrá convocar a más de dos futbolistas por equipo de la Liga BBVA MX debido a que en la misma fecha del encuentro, se disputa la Jornada 10 y los clubes no prestarían a tantos jugadores.

Al finalizar la fecha 10 del Apertura 2026, Márquez puede convocar a más jugadores de cada equipo si es que asi lo considera pertinente.

“El acuerdo que tenemos en este momento y que Rafa Márquez lo tiene claro es que en esa fecha en especial nos limitaremos a dos jugadores por club. Él está de acuerdo y después convocará al resto de los jugadores pasando esta fecha. Está de acuerdo, es un partido de preparación, está iniciando él el trabajo con los jugadores y consideramos que es suficiente para el compromiso”, dijo Ivar Sisiniega.

Los equipos que podrían tener menos convocados

Los jugadores que podrían sufrir no ser convocados por Rafa Márquez es del conjunto de Chivas que en el Mundial de 2026 aportó a seis jugadores y para el primer partido de México solo asistirían dos.

Jugadores como Roberto Alvarado, Brian Gutiérrez, Luis Romo y Raúl Rangel, podrían quedar fuera para el primer encuentro de la Selección Azteca.

Rafa tendrá que tener una estrategia clara para ese primer partido pues para los demás si podrá llamar a más jugadores de esos clubes.

Por otra parte, se espera que Rafa convoque a jugadores que se encuentran en el extranjero para así poder disputar esta primera prueba en su era de entrenador de la Selección Mexicana.

¿Cuándo juega México vs Colombia?

La Selección Mexicana enfrentará a Colombia el próximo 26 de septiembre en el M&T Bank Stadium de Baltimore, Maryland.