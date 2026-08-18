Rainbow Six Siege presenta a Noor y todas las novedades de la Temporada 3 del Año 11

Ubisoft presentó durante la Esports World Cup el contenido de la Temporada 3 del Año 11 de Rainbow Six Siege, denominada Operación Split Fire. La actualización apuesta por reforzar la experiencia competitiva con una nueva defensora, ajustes de balance, cambios en mapas y nuevos modos de juego.

La principal incorporación es Noor, una nueva Operadora defensora proveniente de Egipto. Su principal herramienta es el Horus Lance, un dispositivo capaz de presionar a los enemigos a través de paredes, pisos, techos y escudos, lo que abre nuevas posibilidades tácticas para controlar zonas y dificultar el avance rival.

Noor's Horus Lance Launcher isn't just for Shields 👀



Use it to pile the pressure on any attacker 🥵 pic.twitter.com/PxAWFqMmZA — Rainbow 6 (@Rainbow6Game) August 17, 2026

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Noor podrá utilizar el rifle de asalto Commando-9 o la ametralladora ligera Alda 5.56 como armas principales, mientras que entre sus opciones secundarias estarán la TACOPS 1911 y el Bailiff 410. Su equipamiento se completa con alambre de púas o un escudo desplegable.

La temporada también implementará cambios de balance para varios Operadores. Kali recibirá mejoras en la CSRX 300, incluyendo nuevas opciones de aumento, mayor capacidad del cargador y una reducción en su tiempo de acción. Dokkaebi, por su parte, tendrá modificaciones en su Jegeo Payload que permitirán nuevas oportunidades de interrupción y contraataque. Lion, Echo y Kapkan también recibirán ajustes.

⚡ Operation Split Fire drops September 1!



🛡️ New Operator: Noor

🏆 New Legend Division playlist

🏛️ New Targeted Map Updates

🛸 New in-game event: Wasteland Circuit

🔫 New 3v3 Arcade mode

✨ New Modernized Maps

⚙️ Major Balancing Updates

🛠 Ranked 3.0 adjustments

🔒 R6… pic.twitter.com/xwD5WxyDZy — Rainbow 6 (@Rainbow6Game) August 15, 2026

En cuanto a los mapas, Villa será protagonista de una actualización importante. La zona Living Room/Library será trasladada al sótano y se modificarán permanentemente algunos sectores para ampliar las posibilidades de los objetivos defensivos. También habrá mejoras visuales en Stadium Alpha, Stadium Bravo, House, el Campo de Tiro y los Tutoriales.

La Temporada 3 sumará además un nuevo Arcade 3v3, pensado para partidas más rápidas y equipos reducidos. Después llegará Wasteland Circuit, un evento temporal basado en carreras de drones con obstáculos, atajos y circuitos especiales.

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Finalmente, Doktor’s Curse regresará durante Halloween con un elenco ampliado, incorporando a Mute, Grim y Hibana como Operadores jugables.

Con estas novedades, Operación Split Fire busca mantener el enfoque competitivo de Rainbow Six Siege, mientras amplía las alternativas tácticas y ofrece nuevas formas de disfrutar sus partidas.