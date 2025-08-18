Rainbow Six Siege X estrena la Operación High Stakes

Ubisoft lanzó la temporada 3 del Año 10 de Rainbow Six Siege X, titulada Operación High Stakes. La gran novedad es Denari, un Defensor suizo que introduce el dispositivo T.R.I.P. Connector, capaz de crear redes personalizadas de láser que dañan y ralentizan a los Atacantes. Su kit incluye la nueva escopeta Glaive-12, diseñada para abrir líneas de visión y potenciar la colocación de estos conectores.

Operación High Stakes #Y10S3🎮💻



Denari, el nuevo operador con nuevo juguete divertido para partidas llenas de estrategia 🔥😱 pic.twitter.com/J6dp5n1SAO — TV Azteca Esports (@TVAztecaEsports) August 18, 2025

Además de Denari, High Stakes trae mejoras en mapas clásicos: Lair, Nighthaven Labs y Consulado se modernizan con nueva iluminación y diseño. En el modo Dual Front se incorpora la zona neutral Keres Safe Room y se renueva la rotación de Operadores.

Hablando del nuevo operador, su gadget, el T.R.I.P. Connector, no sólo introduce una mecánica visualmente llamativa con las redes de láser, sino que también transforma el ritmo de las partidas. A diferencia de otros defensores que apuestan por la sorpresa o la invisibilidad, Denari juega abiertamente con la presión psicológica: sus láseres son visibles, y eso obliga al atacante a detenerse, pensar y gastar recursos. En un título donde cada segundo cuenta, esa capacidad de consumir tiempo es oro puro.

El arsenal también recibe cambios: la Reaper MK2 deja de ser exclusiva de Rauora y pasa a Sledge, Oryx, Pulse, Rook y Ying. A nivel de balance, Wamai gana la Super Shorty, Fenrir pierde la Bailiff 410, Echo gana velocidad, Rook ahora puede usar C4 y el escudo de Blackbeard se ajusta para recargas más justas.

La temporada también impulsa el competitivo con el regreso de la Siege Cup cada fin de semana, mostrando estadísticas en tiempo real de Operadores y estrategias.

Ubisoft refuerza además la seguridad del juego con mejoras en el R6 Shieldguard, la integración de moderación de chat de voz al Sistema de Reputación, más medidas anti-toxicidad y un modo de privacidad en consolas.

Rainbow Six Siege X está disponible gratis en PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One y PC (Ubisoft Connect, Steam, Epic Games). También forma parte de Ubisoft+ Premium. El 18 de septiembre llegará la Edición Elite, que desbloquea modos competitivos y 16 Operadores de los primeros dos años.