Ramón Juárez habló sobre el momento que viven las Águilas del América para TV Azteca

En el América, el margen es mínimo. Cuando el equipo gana, la exigencia sube; cuando no gana, la lupa se triplica. Y en un plantel que ya levantó títulos recientes, el estándar no se negocia: se mantiene o se paga con presión cada semana.

Te puede interesar: Fue la pesadilla de Rayados en la Jornada 13 y América ya lo tiene en carpeta para el Apertura 2026

¿Qué dijo Ramón Juárez sobre el momento que vive América?

En exclusiva con TV Azteca, Ramón Juárez, tricampeón con las Águilas, habló sobre el momento actual del equipo y reconoció que el nivel y los resultados no están en el punto que esperan. El defensor fue claro al describir el escenario desde adentro, sin rodeos ni frases de salida.

“La realidad es que los resultados no son lo que esperamos, somos muy conscientes de que no estamos en el nivel que deberíamos de estar, que quizás las cosas no nos están saliendo como nos venían saliendo, es una realidad”, dijo Juárez, marcando un diagnóstico que coincide con lo que la afición viene señalando desde la tribuna: América no está mostrando la misma fluidez, ni la misma contundencia, ni esa sensación de control que lo caracterizó en su etapa más dominante.

El jugador también explicó cómo se vive la presión dentro del vestidor y por qué el equipo entiende la urgencia de reaccionar. “Pero ahora sí que lo afrontamos siendo muy conscientes de eso, sabiendo la exigencia que tenemos, obviamente la exigencia de la afición, pero por nosotros mismos también, de querer salir y revertir la situación, de volver a mostrar el funcionamiento que veníamos teniendo”, agregó, colocando el énfasis en algo clave: no se trata solo de lo que pide la gente, sino de lo que se exigen entre ellos.

En el fondo, el mensaje de Juárez tiene una lectura directa y es que el plantel no está negando el problema, lo está reconociendo. Y en equipos grandes, ese paso suele ser el primero para corregir. Porque el América puede soportar un mal partido, incluso una mala racha, pero no puede acostumbrarse a verse lejos de su propia identidad.

Necaxa vs Mazatlán: Resumen extendido y mejores jugadas | Jornada 13 Clausura 2026

Te puede interesar: El gigante europeo que va por estrella del América y Selección Mexicana