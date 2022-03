Ranking de la FIFA, oficializa bombos del sorteo del Mundial de Qatar

Este jueves, la FIFA anunció el ranking del mes de marzo, el cual hace oficial a las cabezas de serie y los bombos para el sorteo de grupos, de la Copa del Mundo de Qatar 2022, que arrancará el próximo 21 de noviembre y terminará el 18 de diciembre.

El miércoles se jugaron los partidos de clasificación del Mundial, logrando México amarrar su boleto para el certamen, tras vencer a El Salvador por marcador de 2-0, avanzando en el segundo sitio de la Concacaf.

México no alcanza a ser cabeza de serie

Los últimos tres partidos para la Selección Azteca fueron positivos, empatando contra Estados Unidos, y derrotando el domingo a Honduras y luego el miércoles dio cuenta de El Salvador .

Esas victorias lo catapultaron a escalar lugares, para ubicarse en el noveno sitio, sin embargo, ese ascenso no le alcanzó para ser cabeza de serie, pues Portugal ocupa el octavo sitio del ranking.

México es el mejor ubicado en el top ten, en lo que a la Concacaf respecta, y estará instalado en el segundo bombo de cuatro, de los cuales, cada uno aloja a ocho selecciones.

¿Cómo se ordenan los Bombos para el Sorteo del Mundial de la FIFA?

Con el ranking de la FIFA , se oficializaron los equipos que estarán siendo ubicados en cada uno de los cuatro bombos. Así, el bombo uno, aloja a los primeros ocho del ranking, que a su vez son cabezas de serie.

Posteriormente, en el bombo 2, de los equipos que consiguieron su pase al Mundial, ocupan un lugar de acuerdo a su ubicación en el ranking de la FIFA, motivo por el cual México, al ser noveno, está en ese pelotón.

En ese bombo 2, están instaladas las selecciones, del noveno, al décimo sexto lugar, así sucesivamente, con el Bombo 3 y el Bombo 4, el cual tiene la peculiaridad, que los últimos tres puestos, son aún una incógnita, pues se definen de los tres repechajes que se disputarán.



¿Cómo quedaron los Bombos para el sorteo de la FIFA?

BOMBO 1: Qatar - Brasil - Bélgica - Francia - Argentina - Inglaterra - España - Portugal

BOMBO 2: Dinamarca - Países Bajos - Alemania - Suiza - Croacia - Uruguay - México - Estados Unidos

BOMBO 3: Senegal - Irán - Serbia - Japón - Polonia - Corea del Sur – Marruecos - Túnez

BOMBO 4: Canadá - Ghana - Arabia Saudita - Ecuador - Camerún - Repechaje europeo (Escocia/Ucrania vs. Gales) - Repechaje Concacaf vs. Oceanía (Costa Rica vs. Nueva Zelanda) - Repechaje Conmebol vs. Asia (Perú vs. Australia/Emiratos Árabes Unidos)