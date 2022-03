Lo que aprendimos del triunfo de México sobre El Salvador y su pase al Mundial

Gustando o no, México estará en Qatar 2022 . La Selección dirigida por Gerardo ‘Tata’ Martino ha logrado sellar su boleto para la Copa Mundial después de vencer sin complicación alguna a un desangelado combinado salvadoreño.

Tras una eliminatoria espinosa, llena de críticas y complicaciones para encontrar el mejor nivel futbolístico, México finalmente ha accedido sin problemas a la máxima justa del futbol. Esto es lo que aprendimos del triunfo en el Estadio Azteca ante El Salvador y la clasificación de México a Qatar.

México cumple, pero... ¿la afición queda satisfecha?

Por algunos momentos en la eliminatoria la gente temió que hubiera problemas para avanzar al Mundial. Al final, México cumplió y terminó sumando más puntos que Estados Unidos, y los mismos que Canadá: dos equipos que hasta hace poco tiempo, se decía, eran muy superiores al cuadro Azteca.

Al final los números hablan y si bien es verdad que hay mucho por mejorar, quizá no haya tantos argumentos para reclamarle a México su trámite en la eliminatoria mundialista.

Uriel Antuna está de vuelta

El ‘Brujo’ Uriel Antuna está de regreso con un buen nivel tanto en Selección Mexicana como en su club Cruz Azul. Fue el hombre más desequilibrante en el partido ante El Salvador, anotando un gol y ocasionando el penal que abrió la puerta al tanto de Raúl Jiménez.

Esta es una gran noticia para Gerardo Martino , que tendrá que elegir en varios extremos de calidad que hay en este momento. Aunque quizá la mayor incógnita está en la punta, pues Jiménez todavía no alcanza el nivel que tenía hasta antes de su lesión de cráneo, y no sabemos si algún día lo logre.

Un octavo mundial consecutivo se dice fácil

Pocos países en el mundo pueden presumir ocho mundiales consecutivos. De acuerdo... También muchos de ellos están en sectores más complicados para avanzar. Pero no me digan que Italia no le debía ganar a Macedonia del Norte.

México estará por octava ocasión en la máxima fiesta del futbol (y quizá del deporte) lo que lo ha convertido desde hace muchos años en un invitado que no puede faltar a la fiesta. Hay que disfrutarlo.

Comienza una nueva etapa para la Selección Mexicana

Sonaría ilógico decir que México debe empezar de cero su planeación rumbo al Mundial de Qatar 2022 después de tres años de trabajo. Pero la realidad es que con este nivel difícilmente el combinado azteca llegará lejos.

Si bien no es prudente decir que todo debe cambiar, por lo menos sí se deben afinar detalles importantes en todas las líneas. Empezando por la defensa y finalziando por la poca productividad ofensiva que quedó en evidencia en el partido ante El Salvador. Muchas llegadas, poca idea y goles.