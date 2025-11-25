Partidos de HOY martes 25 de noviembre en la Jornada 5 de la UEFA Champions League

La jornada 5 de la UEFA Champions League se juega este martes 25 de noviembre con nueve encuentros destacando el duelo entre Chelsea y Barcelona, y Manchester City recibiendo al Bayer Leverkusen.

Chelsea vs Barcelona en Stamford Bridge a las 14:00 horas

El conjunto del Chelsea ha prolongado su buen momento con una cómoda victoria por 2-0 ante el Burnley el sábado, encadenando así cinco partidos sin perder en todas las competiciones (4V, 1E). La facilidad con la que lograron el triunfo permitió a Enzo Maresca dar descanso a varios de sus jugadores clave antes de este gran choque, algo que debería beneficiarles en su objetivo de acercarse a los ocho primeros puestos. La confianza está por las nubes, ya que han ganado cinco de sus últimos seis partidos como local en la Champions, aunque la única derrota fue precisamente ante un rival español, el Real Madrid.

Barcelona llega a Londres tras regresar con éxito al Camp Nou, donde goleó 4-0 al Athletic Club para seguir el ritmo del Real Madrid en la lucha por el título de LaLiga. En la Champions, está igualado a puntos con el Chelsea (7 puntos) después de remontar tres veces para rescatar un empate ante el Club Brugge en la cuarta jornada. Ese resultado prolongó una racha preocupante a domicilio, ya que solo ha ganado uno de sus últimos cuatro partidos fuera de casa en todas las competiciones (E1, P2), un registro que se repite si se consideran solo sus últimos cuatro desplazamientos en este torneo.

El Chelsea solo ha perdido uno de los últimos nueve duelos directos entre estos equipos en la Champions League (G2, E6), aunque esa derrota fue en el último enfrentamiento en marzo de 2018.

Manchester City vs Bayer Leverkusen en Etihad Stadium a las 14:00 horas

Manchester City se ha mantenido muy sólido en la Champions League, donde se sitúa en la cuarta posición de la tabla de la fase liguera tras cuatro jornadas (G3, E1), tras ganar por 4-1 al Borussia Dortmund, otro equipo alemán, en la última jornada. El rendimiento del City como local ha sido muy bueno esta temporada, ya que ha ganado sus últimos siete partidos en el Etihad Stadium. Con el club de Guardiola invicto en 23 partidos de la fase de grupos/liga en condición de local (G20, E3), seguramente pocos apostarán en contra de que se extienda esa racha.

Bayer Leverkusen está muy lejos del liderato en la Champions League , tras sumar apenas una victoria en sus primeros cuatro partidos de la fase de liga (E2, P1), pero esperan que una victoria por 1-0 fuera de casa ante el Benfica en la cuarta jornada aumente sus posibilidades de clasificación. El equipo alemán acostumbra a tener un buen desempeño en Europa, perdiendo sólo tres de sus últimos 23 compromisos de la fase de grupos/liga europea (G12, E5).

Otros partidos de la Jornada 5 de la Champions League