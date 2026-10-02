Rasmus Hojlund explica su festejo hacia Cristiano Ronaldo: “no quise faltar el respeto”

Mientras que Nuno Mendes habló de la salida de Cristiano Ronaldo, otro futbolista protagonizó una situación que generó comentarios tras el enfrentamiento entre Portugal y Dinamarca. El festejo del delantero danés Rasmus Hojlund recordó al histórico capitán portugués y despertó dudas sobre si se trataba de una burla hacia el conjunto luso por su salida.

Así como un amigo de CR7 explicó la versión del delantero sobre su pelea con el entrenador Jorge Jesús, Hojlund aclaró el motivo de su celebración. El atacante del Napoli aseguró que no buscó faltarle el respeto al equipo portugués y explicó por qué decidió imitar uno de sus gestos más reconocidos (el “siuuu”).

¡EL BICHO HOJLUND! El delantero de Dinamarca festejó el 2-2 vs. Portugal ¡¡CON EL SIU DE CRISTIANO RONALDO!!



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¿Qué dijo Rasmus Hojlund tras festejar como Cristiano Ronaldo?

Durante el partido entre Dinamarca y Portugal, Rasmus Hojlund celebró uno de sus goles con el famoso “Siuuu” de Cristiano Ronaldo. El gesto llamó la atención porque ocurrió en medio de la polémica por la salida del delantero portugués de la concentración de su selección.

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Tras el encuentro, el atacante danés explicó a TV2 que su intención fue rendirle homenaje a su ídolo. “Solo quise rendirle homenaje una vez más. No tiene absolutamente nada que ver con una falta de respeto. Es mi gran ídolo”, declaró. Hojlund también señaló que quiso reconocer la trayectoria de CR7 ante la posibilidad de que no vuelva a jugar con Portugal.

Cristiano Ronaldo hizo un posteo tras abandonar Portugal.|Foto: Instagram @cristiano

¿Qué se sabe sobre la salida de Cristiano Ronaldo de Portugal?

La salida de Cristiano Ronaldo se produjo después de diferencias con el entrenador Jorge Jesús sobre su participación en el equipo. El delantero abandonó la concentración y anunció en redes sociales que explicará posteriormente los motivos de su decisión. También recordó su compromiso con el seleccionado portugués.

🚨Rasmus Højlund pushed Jorge Jesus after Denmark’s loss to Portugal pic.twitter.com/8SJsEzGHht — Polymarket Sports (@PolymarketSport) October 1, 2026

Tras su partida, Portugal reasignó el dorsal número 7 a Rafael Leão, futbolista del Milan. Mientras se esperan nuevas declaraciones sobre lo ocurrido, las palabras de Hojlund dejaron en claro que su festejo estuvo relacionado con la admiración que siente por Cristiano Ronaldo, con quien ya había celebrado de manera similar en marzo de 2025.

Todos los caminos indican que Cristiano Ronaldo se retiró definitivamente de la selección portuguesa. Sin embargo, todavía no lo dejó en claro en sus posteos ni en sus declaraciones.

