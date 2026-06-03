Raúl Jiménez no seguiría en el Fulham y estos son sus posibles destinos; uno de ellos en la Liga BBVA MX

A falta de un comunicado oficial de parte del club, todo haría indicar que Raúl Jiménez ha cerrado su aventura en el Fulham de la Premier League luego de algunas temporadas en las que vino de menos a más, por lo que ahora el mexicano ha comenzado a vislumbrar nuevos horizontes.

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Con 35 años de edad cumplidos en mayo pasado, la realidad es que Raúl Jiménez entiende que aún le quedan un par de temporadas antes de pensar en el retiro. Ante esta situación, es preciso conocer los posibles dos destinos, o al menos los más interesantes que tiene, de cara al inicio de la próxima campaña.

¿A qué equipos podría llegar Raúl Jiménez para la próxima temporada?

Club América: Es imposible no pensar en la institución azulcrema una vez que termine la Copa Mundial de la FIFA 2026. Raúl es un canterano del América y, además, fue campeón con el club en 2013, por lo que no se descarta que pueda llegar a Coapa más pronto que tarde.

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Wolverhampton: Después de que los Wolves descendieran a la Championship se ha hablado mucho del interés que el equipo inglés tendría porque Raúl Jiménez tenga una temporada más en el club, esto a fin de que los ayude a volver a la máxima categoría y considerando el cariño que constantemente recibe de la afición.

Hasta el momento, estos son los dos equipos que suenan en el entorno de Raúl Jiménez de cara a la siguiente temporada. Sin embargo, no se descarta que puedan aparecer otros equipos si es que el delantero tiene una destacada participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

¿Cuántos goles tiene Raúl Jiménez como profesional a nivel clubes?

A lo largo de su trayectoria como profesional Raúl Jiménez ha defendido los colores de equipos como el América, Atlético de Madrid, Benfica, Wolverhampton y Fulham. En estos cuadros, el atacante acumula 158 anotaciones y 61 pases a gol en 532 juegos disputados hasta el momento.