Raúl Pereda se corona en el Bajío Open de la Gira Profesional Mexicana

Épico desenlace. En un emocionante desempate, el golfista mexicano Raúl Pereda se alzó con el triunfo del Bajío Open, tercera etapa de la campaña 2024-25 de la Gira Profesional Mexicana (GPM) que finalizó en las renovadas instalaciones del Club Campestre de León.

Un silencio inusual se hizo presente en el trazado leonés cuando el brasileño Alexandre Rocha embocó birdies consecutivos en los últimos dos hoyos, situación que repitió durante todo el torneo para empatar en el liderato a Pereda y obligar a un desempate.

Ambos jugadores con experiencia PGA Tour, finalizaron la competencia con un marcador de 200 golpes, 16 bajo par. Tras firmar la tarjeta, los protagonistas de esta historia procedieron a la definición del título, que recayó en el primer hoyo de playoff para el orgullo de Córdoba, Veracruz, quien facturó par, por bogey del sudamericano.

“Estoy muy contento por haberme llevado la victoria una vez más, la verdad es que ha sido un año un poquito cardíaco y esto me llena de mucha satisfacción para lo que se viene en la temporada”, dijo el mexicano, tres veces ganador de la GPM y segunda en el Club Campestre de León.

“Esta semana me puse como meta mantenerme concentrado y así fue, hice muy buenos tiros aunque ayer no fue el mejor día para pegarle a la bola, hoy pude generarme oportunidades y se consiguieron las cosas. Esto me da mucha confianza para los últimos tres torneos del año y pelear por mi tarjeta que es algo que sigo anhelando”, agregó el campeón.

Por su parte, Rocha confesó salir satisfecho con el resultado obtenido tras fallar el corte en las dos primeras etapas de la temporada (Club Campestre de la Ciudad de México y Amanali).

“No puedo reclamar nada, la verdad fue una muy buena semana después de haber jugado muy mal al principio de la temporada donde no me sentí muy bien físicamente y ni tampoco con mi golf, por lo que me tomé seis semanas libres. Este resultado me motiva mucho para la siguiente semana en Monterrey”, expresó el brasileño.

Los locales Diego Córdova y Luis Gerardo Garza, ambos con un total de 206 golpes, diez bajo par, finalizaron empatados en la séptima posición, mientras que Gilberto Peña con 216 para par de campo, concluyó en el puesto 30.

La siguiente etapa de la Gira de Golf Profesional Mexicana, se llevará a cabo del 29 de octubre al 2 de noviembre con la celebración de la VI Copa Multimedios en el Club de Golf Valle Alto de Monterrey, Nuevo León.

