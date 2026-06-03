Raúl Rangel: ¿cuál fue el último portero de Chivas que atajó en un Mundial?

Los 3 convocados por Javier Aguirre para defender la portería mexicana son Raúl Rangel, Carlos Acevedo y Guillermo Ochoa, donde parecería que el meta de las Chivas será el titular del torneo. Ante eso, se voltea hacia atrás para saber cuándo fue la última vez que un arquero del Guadalajara defendió el arco mexicano en un Mundial.

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¿Raúl Rangel será el portero de México en este Mundial?

La polémica alrededor del combinado nacional mexicano tiene muchas aristas por dónde entrar, pero sin duda en este proceso mundialista la más fuerte se dio en la portería. En la recta final para llegar a este verano, parecía que la titularidad estaba entre Luis Malagón y Raúl Rangel, pero la terrible lesión del guardameta del América dejó el camino libre al nacido en Jalisco.

Con 26 años parece que su oportunidad llega tarde, sin embargo El Tala vivió todo el proceso formándose en el Guadalajara. Desde Tapatío mostró calidad bajo los 3 postes y fue hasta los años recientes donde se consolidó, sobre todo en este último gran momento del equipo rojiblanco bajo el mando de Gabriel Milito.

En los últimos encuentros del tricolor él ha sido el titular, por lo que la lógica indica que saldrá como titular el próximo 11 de junio cuando llegue el partido contra Sudáfrica. Sin embargo, nada está escrito y Javier Aguirre ya sorprendió en algún Mundial alineando al arquero que no se veía como el favorito. Esto ocurrido en Sudáfrica 2010 poniendo a Óscar Pérez por encima del propio Guillermo Ochoa.

¿Raúl Rangel romperá la sequía de porteros de Chivas en Mundiales?

Una de las situaciones que resultan bastante particulares es la de la sequía de un meta del Rebaño Sagrado defendiendo el arco en Mundiales. Si se toma en cuenta que Guillermo Ochoa lleva 16 años siendo el portero de México (Qatar 2022, Rusia 2018 y Brasil 2014) y que Óscar Pérez fue el portero en 2010… pasaron (o pasarían) 20 años hasta Raúl Rangel.

Si El Tala juega en esta justa mundialista, se romperán dos décadas desde aquel 2006 donde Oswaldo Sánchez fue el portero titular de México en Alemania. Ricardo La Volpe lo alineó, incluso tras aquel fatídico fallecimiento de su padre a días de iniciar el torneo.