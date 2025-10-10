Raúl Zúñiga: fecha en la que volvería a jugar en América tras la lesión, según especialistas

José Raúl Zúñiga dejó preocupados a los aficionados del América con su lesión en el duelo ante Santos Laguna correspondiente a la jornada 12 del Apertura 2025. El ex Tijuana jugó un total de 34 minutos en la victoria americanista y tuvo que abandonar el terreno de juego tras sentir una molestia muscular. Sin embargo, se confirmó lo peor: desgarro en el isquiotibial derecho y se suma a la lista de los 12 jugadores que América perderá para el clásico .

De acuerdo a los especialistas, Zúñiga estará como mínimo un mes fuera de las canchas. Una lesión como la que tuvo el delantero del América demanda de 2 a 4 semanas de recuperación, según expertos de la Cleveland Clinic. Esto quiere decir que existe la posibilidad de que la ‘Pantera’ se pierda lo que resta de la fase regular del Apertura 2025. Por otro lado, Chivas también presenta varias bajas para enfrentar a las Águilas .

Club América / X Zúñiga podría regresar para jugar la Liguilla con el América

El comunicado oficial del América sobre la lesión de Zúñiga

“El Club América informa que nuestro jugador Raúl Zúñiga presenta un desgarro de isquiotibiales en la pierna derecha. El tiempo de recuperación será de acuerdo a su evolución“, compartió de forma oficial el conjunto azulcrema en sus redes sociales, dejando de lado una fecha concreta de regreso.

¿En qué partido podría reaparecer Zúñiga con el América?

Ante este panorama, es muy probable que Zúñiga se pierda cuatro partidos de la Liga BBVA MX: ante Cruz Azul (visita), Puebla (local), Mazatlán (visita) y León (local). Sin embargo, dependiendo de cómo evolucione su recuperación, también podría perderse el juego contra Toluca en el Estadio Nemesio Diez, lo que significaría perderse lo que resta de la primera fase.

De esta manera, el escenario más probable y real para el regreso de Zúñiga es el primer partido que tendrá que afrontar el América en la Liguilla. Los médicos y el cuerpo técnico de Coapa confían en que el delantero estará de vuelta en la fase final del Apertura 2025, ya que es una pieza clave dentro del esquema de André Jardine.

El jugador que tomaría el lugar de Zúñiga en el América

Mientras se recupera de su lesión para regresar al cien por cien, todo parece indicar que el uruguayo Rodrigo Aguirre tomará el lugar de Zúñiga en el centro de ataque del América. El ‘Búfalo’ ingresó en su lugar en el duelo ante Santos e incluso marcó un gol para demostrarle a Jardine que está para ser titular.