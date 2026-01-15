¡Se refuerzan! Los futbolistas que tendrá Rayados para su partido ante Mazatlán

Ya con la confianza de sumar sus primeros tres puntos, los Rayados ya podrían disponer de tres elementos que reforzarán más al equipo de cara a su partido de este fin de semana contra el Mazatlán.

El Monterrey viene de conseguir una importante victoria en su visita ante el Necaxa de esta fecha doble del Clausura 2026, a pesar de que no contaron con jugadores importantes como Gerardo Arteaga y Lucas Ocampos, por temas físicos.

Se avecina el debut de Orellano

A su vez, el debut del fichaje “bomba” del conjunto regiomontano para este torneo, Luca Orellano, también luce cada vez más cerca, ya que el atacante argentino pudo entrenar al parejo de sus compañeros durante esta semana.

En el caso del lateral mexicano, se perdió el duelo contra los Rayos por enfermedad estomacal, pero los últimos reportes indican que estaría disponible para viajar al compromiso que tendrán en territorio sinaloense.

Mientras que Ocampos no ha podido debutar este semestre, debido a que venía recuperándose de una parálisis facial y de la fractura en la muñeca que sufrió el año pasado; sin embargo, todo indica que ya tendría el alta deportiva para jugar.

¿Qué falta para el debut de Orellano?

Orellano, quien es la principal apuesta de la directiva de Rayados para este certamen, todavía no cuenta con su registro ante la Federación Mexicana de Futbol y la LIGA BBVA MX , a la fecha del 14 de enero del 2026.

Aunque se espera que en las próximas horas ya aparezca su perfil avalado dentro de la página de la liga, para que pueda ser considerado por “Dome” para el duelo contra los Cañoneros.

El reto para Rayados

La última vez que la “Pandilla” se presentó en el Estadio El Encanto sufrió una derrota a manos del Mazatlán, por marcador de 1-0 a favor de los locales, con anotación de Anderson Duarte.

Esto se remonta a la fecha nueve del Clausura 2025, por lo que los regiomontanos tendrán que superar el reto de pisar patio ajeno para este compromiso que se disputará el viernes 16 de enero, en punto de las 8:50 pm, tiempo del centro de México, por Azteca 7.

