VIDEO: exentrenador de Rayados vivió un dramático momento con sus hijos, ¡casi se ahogan!

Ya han pasado varios meses desde la salida de Martín Demichelis como entrenador de Rayados de Monterrey y, de momento, se encuentra sin equipo en busca de nuevas oportunidades . Mientras tanto, el director técnico argentino disfruta de unas vacaciones en las playas de Punta del Este, Uruguay, pero lo que parecía ser una bella tarde en familia, estuvo cerca de terminar en una tragedia.

De acuerdo a la información de diversos medios de Argentina, Demichelis y sus tres hijos —Bastian, Lola y Emma— junto a una sobrina, estuvieron en riesgo de ahogarse en la playa de Laguna Escondida, José Ignacio, el día 31 de diciembre. El exentrenador de Rayados buscaba recibir el 2026 en familia y en paz, pero se llevó un susto que probablemente jamás olvidará.

Martín Demichelis, exentrenador de Rayados|Archivo

Así fue el susto que sufrió Demichelis en sus vacaciones

Según pudo comentar Karina Mazzocco, conductora del programa América TV, Martín ingresó al mar con el objetivo de pasar un buen momento junto a sus hijos. Sin embargo, en un abrir y cerrar de ojos, ninguno de ellos podía salir del agua, por lo que comenzaron a pedir ayuda de forma desesperada. Hay que resaltar que en aquella playa está prohibido bañarse, por lo que no había ningún salvavidas.

TE PUEDE INTERESAR:



El factor de que se trataba del día 31 de diciembre por la tarde también fue importante para que el DT no reciba ayuda de forma inmediata. Pero para la suerte de Demichelis y su familia, los guardavidas, que ya estaban en su horario libre, salieron a surfear. Resulta que se encontraban a pocos metros de lo sucedido, por lo que se percataron de que había un momento dramático y fueron rápidamente hacia el rescate del ex Rayados de Monterrey.

|MEXPORT

Si bien es cierto que las personas tienen prohibido bañarse en dicha playa, por momentos, el mar luce muy tranquilo. Esto inspiró a Demichelis y a su familia tomar un fresco baño, pero los reportes mencionan que dichas aguas son famosas por sus fuertes corrientes marinas, factor que provocó el susto del entrenador. Por suerte, todo quedó en un susto y no pasó a problemas mayores.

En redes sociales, las opiniones son divididas, ya que muchos creen que fue mala suerte, mientras que otros dicen que Demichelis fue irresponsable al tomar la decisión de bañarse en una playa donde dicha acción está prohibida. Aquí las imágenes dejan en evidencia que subestimar las condiciones del mar puede ser peligroso y poner en riesgo tu vida.