Todos quieren a este crack para el Clausura 2026 y América podría quedárselo si hace estos pequeños sacrificios

Estamos en noviembre y ya queda claro que uno de los grandes culebrones del mercado tendrá al joven Brian Gutiérrez como protagonista. Y es que si el interés de Chivas y Rayados de Monterrey no era de por sí suficiente, en los últimos días otro club se sumó inesperadamente a la discusión: el América.

El futbolista estadounidense de 22 años es una de las grandes promesas de la MLS y su rendimiento reciente en el Chicago Fire se robó las miradas de todos los aficionados. Tras confirmarse que obtuvo la nacionalidad mexicana y que podría ser convocado por la Selección Nacional en el corto plazo, también surgieron rumores que lo vinculan a la Liga BBVA MX.

Si quiere contar con este futbolista para el próximo torneo, el América deberá desprenderse de algunos miembros de su plantilla actual. Según informó el sitio Águilas Monumental, el club podría desprenderse de jugadores como Alexis Gutiérrez, Isaías Violante o Víctor Dávila, dado que comparten posición con Gutiérrez.

Además, es importante señalar que el oriundo de Illinois tiene un valor de mercado de cinco millones de euros, según la información de Transfermarkt, por lo que generar ingresos mediante ventas es una buena opción. Afortunadamente para los Azulcremas, Gutiérrez no ocupa cupo de extranjero al ya estar naturalizado.

El América ya se enfoca en la Liguilla

Antes de cerrar las llegadas para el año que viene, el América busca llegar lo más lejos posible en el Apertura 2025. Tras disputar un amistoso ante Los Angeles Galaxy en Estados Unidos, el equipo de André Jardine se dispone a jugar la Liguilla de la Liga BBVA MX.

Por los cuartos de final, las Águilas se enfrentarán a Rayados de Monterrey (otro de los clubes fuertemente interesados en Brian Gutiérrez). El encuentro de ida se llevará a cabo en el Estadio BBVA el miércoles 26 o el jueves 27 de noviembre.