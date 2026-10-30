Rayados de Monterrey vs Xolos de Tijuana: precio de los boletos para ver al local y a Gilberto Mora

Así como Gilberto Mora regresó contra el Club América, los aficionados de los Xolos esperan volver a verlo en acción durante la visita a Rayados de Monterrey. El mediocampista mexicano ya se encuentra con el plantel en Nuevo León y podría tener minutos en el compromiso correspondiente a la Jornada 15 del Apertura 2026. También se conocieron los precios de los boletos.

Mientras que Rayados perdió ante Chivas en su último juego, ahora tendrá la oportunidad de recuperarse frente a su público en el Estadio BBVA. El encuentro se disputará este sábado 31 de octubre a las 19:00 horas, en un duelo importante para dos equipos que buscan su lugar en la Liguilla.

Precios de los boletos para ver CF Monterrey vs Club Tijuana

Los precios para asistir al partido entre Rayados y Xolos dependen de la zona del estadio y de la disponibilidad. En la venta oficial, las localidades más económicas ya aparecen agotadas, mientras que todavía se reportan opciones en otras secciones. La disponibilidad y los precios pueden cambiar según la plataforma y el momento de la compra.

Zonas generales y cabeceras superiores: desde $400 pesos, aunque aparecen como agotadas en Ticketmaster .

desde $400 pesos, aunque aparecen como agotadas en . Zonas intermedias y laterales: entre $967 y $1,091 pesos.

entre $967 y $1,091 pesos. Zonas preferentes y bajas: desde $1,690 hasta $2,281.50 pesos.

desde $1,690 hasta $2,281.50 pesos. Mercado de intercambio: entradas desde 24 dólares (aproximadamente $480 pesos), con localidades de plateas y asientos juntos desde 29 hasta 71 dólares o más.

TE PUEDE INTERESAR:



Gilberto Mora recibe abucheos por parte del Estadio Akron|Crédito: @Xolos / X

Paso a paso para comprar boletos para Rayados vs Xolos

Para buscar entradas en la plataforma oficial de Ticketmaster México, los aficionados deben seguir estos pasos:

Ingresar a ticketmaster.com.mx.

Seleccionar la sección de Deportes.

Buscar el partido Rayados vs. Tijuana, correspondiente a la Jornada 15 del Apertura 2026.

Elegir la zona del Estadio BBVA.

Seleccionar los asientos disponibles.

Continuar con el pago para completar la compra.

Gilberto Mora jugará el partido Tijuana contra Rayados

Gilberto Mora viajó a Monterrey con el equipo de Tijuana después de regresar a las canchas frente al América. El juvenil ingresó al minuto 56 en el empate 1-1 del 28 de octubre, luego de permanecer más de un mes fuera por molestias físicas.

|Crédito: Gilberto Mora / IG

El cuerpo técnico de Sebastián Abreu busca llevar su regreso de manera progresiva, por lo que existe la posibilidad de que comience en el banco de relevos y tenga actividad durante el encuentro.

Rayados llega ubicado en el octavo puesto con 20 puntos, mientras que Tijuana ocupa la séptima posición con 21 unidades. Los dos equipos necesitan sumar para meterse en la Liguilla.

