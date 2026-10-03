Rayados de Monterrey ya busca al sustituto de una leyenda: el refuerzo que tienen en la mira para el Clausura 2027

El Apertura 2026 aún no termina, pero la planeación para el siguiente semestre ya comenzó en el futbol mexicano. Rayados de Monterrey es uno de los clubes que ya piensa en el Clausura 2027, pues ya tiene en la mira a su próximo refuerzo para sustituir a una leyenda, quien viajó a Colombia para visitar a su familia tras el terremoto.

De acuerdo con la RG Deportiva, Matías Almeyda, quien ya se cansó y contó todo lo que siente, habría solicitado un defensor central y Francisco Álvarez aparece como uno de los nombres que más interesa para fortalecer la última línea. Cabe destacar que todavía no hay un acuerdo cerrado ni existe anuncio oficial sobre una transferencia.

Francisco Álvarez aparece como uno de los nombres que más interesa para fortalecer la última línea.|@franalvarezf

¿Quién es el argentino que quiere fichar Rayados?

Álvarez comenzó su trayectoria profesional en San Martín de San Juan y posteriormente pasó por Talleres, Patronato y Barracas Central antes de incorporarse a Argentinos Juniors en 2024. En la temporada 2025 registró 37 apariciones con el conjunto de La Paternal, mientras que en 2024 acumuló 41 encuentros.

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Mientras que en este 2026 el defensa suma 2,729 minutos, distribuidos en 30 partidos, en los que suma 3 goles. Ha tenido participación en la Primera División argentina, Copa Argentina y Copa Libertadores.

La leyenda que saldría de Rayados

Stefan Medina no continuaría con Rayados porque su contrato está por llegar a su etapa final y reportes señalan que la directiva no tendría contemplada una renovación. El colombiano termina su vínculo en diciembre de este año, después de más de una década ligada al club.

Atlético Nacional mantiene interés en repatriarlo, aunque en julio una negociación no prosperó por dificultades para finalizar su vínculo con Monterrey. No obstante, Rayados no ha anunciado oficialmente su salida ni una decisión definitiva sobre su renovación.