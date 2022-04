Saborea el Rayo de Jalisco Jr. lucha contra Blue Demon Jr.

El Rayo de Jalisco Jr. es otra de las estrellas que participará en la “Ruleta de la Muerte” de AAA, durante el magno evento de Triplemanía XXX.

Esta primera función será el arranque de los festejos por el 30 aniversario de la tres veces estelar y Rayo de Jalisco Jr. sabe el nivel de lucha libre que habrá en la contienda.

“Para mí es una responsabilidad muy grande estar en este evento, sobre todo porque voy a exponer mi máscara. Obviamente porque es un legado que me dejó mi compadrito hermoso, mi papá", declaró el famoso enmascarado para Lucha Azteca AAA.

Caín Velásquez logra la victoria ante LA Park en Triplemanía Regia

En la primera ronda de la Triplemanía XXX, el orgullo de Guadalajara, Jalisco, se enfrentará contra otro heredero de una gran leyenda, Blue Demon Jr.

El objetivo del enmascarado tapatío es demostrar que el legado de su padre se mantiene vigente hasta el día de hoy, a pesar de su fallecimiento hace casi cuatro años.

“El que no arriesga no gana, siempre lo he dicho yo. Llevo 52 máscaras ganadas, 18 cabelleras, pero sobre todo en esta invitación el encontrarme con leyendas y grandes luchadores me llamó mucho la atención. Es momento de demostrar que Rayo de Jalisco todavía hay para rato y lo vamos a demostrar primero dios”, dijo Rayo de Jalisco Jr.

Los hijos de las dos leyendas estuvieron presentes aquella noche de 1989, cuando el “Manotas” despojó de su tapa al Rayo de Jalisco Sr.

Revivirán las viejas batallas de sus padres

Enfrentarse en el Hexadrilátero de la AAA y precisamente en la ciudad de Monterrey, es muy especial para el luchador jalisciense.

“Esa noche yo tuve la fortuna de estar precisamente en ese programa, de luchar en ese programa y de subir de second de mi papá. Entonces sufrí, lloré, claro que lloré cuando la perdió, olvídate fue un dolor inmenso, es algo muy fuerte”, confesó Rayo de Jalisco Jr.

El primer capítulo de Triplemanía XXX será este sábado 30 de abril en el Estadio de Beisbol de los Sultanes de Monterrey y usted podrá seguir todos los detalles a través de las plataformas digitales de Azteca Deportes .