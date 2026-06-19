Esta es la RAZÓN por la que no todos podrán jugar el GTA VI en su lanzamiento

Restan solo cinco meses para que se dé el lanzamiento más importante y trascendente que el mundo de los videojuegos tendrá en este año. El GTA VI está prácticamente a la vuelta de la esquina, motivo por el cual aquí conocerás más detalles respecto a su publicación.

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Uno de los puntos más criticados y polémicos respecto al arribo del GTA VI deriva del hecho de que decenas de personas no podrán jugar este título en su fecha de lanzamiento. Ante ello, aquí conocerás las dos razones principales detrás de esta delicada situación.

¿Por qué algunas personas no jugarán el GTA VI en su lanzamiento?

La primera gran razón por la cual algunas personas no jugará el GTA VI en su fecha de lanzamiento es por las restricciones, así como por los posibles bloqueos que el videojuego podría tener en el país, pues muchos de estos podrían tener dificultades para acceder a este título.

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Y es que, en las últimas semanas, se ha hablado de posibles problemas en su fecha de lanzamiento con países como Australia y Rusia, lugares en donde las leyes se clasifican de acuerdo con el contenido que puede haber para las personas menores de edad, lo cual sugieren distintas verificaciones adicionales.

La segunda gran razón es el hecho de que el GTA Vi no contará con una versión PC para su fecha de lanzamiento, siendo la consola principal la PlayStation 5. Ante ello, aquellas personas que no cuenten con esta consola tendrán dificultades para poder disfrutar de este titular.

¿Cuándo sale el GTA VI y cuánto costará en México?

El GTA VI está programado para lanzarse al mercado internacional el próximo 19 de noviembre del 2026 no solo para la PlayStation 5, sino también para la Xbox Series X|S. Hasta el momento no hay un precio establecido, aunque este podría costar entre 60 y 80 dólares.