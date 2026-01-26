Revelan la razón por la que Sony RETRASARÍA la llegada de la PlayStation 6

Han pasado algunas semanas desde que se dio a conocer que Sony ya está trabajando formalmente para concretar la llegada de la PlayStation 6. Sin embargo, ahora se dice que la empresa no tendría mucho apuro por sacar esta nueva consola; de hecho, estaría pensando en retrasar su lanzamiento durante algún tiempo.

Como sabes, la PlayStation 5 se lanzó en noviembre del 2020, por lo que apenas cuenta con cinco años de existencia. Pese a esto, distintos amantes de los videojuegos han revelado que tienen un interés genuino por conocer más detalles respecto a la PlayStation 6, la cual se espera sea la mejor de todas las consolas a nivel mundial.

¿Por qué Sony retrasaría la llegada de la PlayStation?

Mientras algunos seguidores teorizan sobre la posibilidad de que la PS6 llegue en noviembre de este año, existen otros que explican que su lanzamiento se dará durante el siguiente año; sin embargo, es ahora Sony quien no vería descabellado su retraso para seguirle dando importancia a la PlayStation 5.

De acuerdo con el portal Level Up, Sony considera que la PlayStation 5 está a la mitad de su ciclo de vida, lo cual es un indicio claro de la posibilidad de que esta consola se mantenga en el mercado durante mucho más tiempo a la espera de conocer más detalles respecto al arribo de la PS6.

Ante esta situación, y considerando el nivel de popularidad y la cantidad de ventas que la PlayStation 5 ha manejado hasta ahora, no se descarta que Sony retrase el lanzamiento de la PS6 a fin de darle más importancia a su consola más novedosa, esto con la mira puesta en conquistar el apartado de ventas y videojuegos en 2026.

Entonces, ¿cuándo saldría a la venta la PlayStation 6?

Si lo dicho por la fuente es cierto, y se une la crisis de memoria que representa un desafío importante en cuanto a cuestiones económicas se refiere, la llegada de la PlayStation 6, así como la Xbox Magnus, podría ser hasta después del año 2028; es decir, más tiempo del esperado previamente.