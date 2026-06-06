Real Madrid iría por uno de los mejores jugadores de la Premier; vale 1,000 millones

El Real Madrid tiene el objetivo claro de volver a ser un equipo protagonista no solo en España, sino también en el viejo continente. Para ello, la escuadra merengue tendría en mente el fichaje de uno de los mejores jugadores que el Manchester City y la Premier League tienen en la actualidad.

El escudo no fue suficiente para el Real Madrid

Se sabe que el Real Madrid atraviesa por uno de los peores momentos de los últimos años no solo por haber quedado fuera de forma temprana de la Champions League sino por haberse quedado corto en sus deseos de conquistar La Liga. Por tal motivo, el cuadro blanco ha puesto sus ojos en este futbolista.

¿Futbolista del Manchester City pasará al Real Madrid?

De acuerdo con información del portal Fichajes.net , el Real Madrid tendría en su radas al jugador neerlandés Tijjani Reijnders, elemento de 27 años de edad que forma parte de la Premier League y que, actualmente, se desempeña como uno de los ejes de ataque del Manchester City.

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La fuente detalla que la posible salida de Pep Guardiola del City abriría la posibilidad de que algunos elementos salgan del club con miras a nuevos retos en su carrera. Por tal motivo, no descartan el fichaje de este jugador considerando que, antes de su llegada a la Premier, ya brillaba en el Milán de la Serie A.

Cabe mencionar que el neerlandés llegó al Manchester apenas el año pasado, justo en el mercado de verano. Con el cuadro celeste el mediocampista registra siete anotaciones y ocho pases a gol en poco más de 3,000 minutos distribuidos en 49 juegos, números que habrían convencido a la cúpula merengue.

¿Cuánto tendría que pagar el Real Madrid por Tijjani Reijnders?

Más allá de lo complicada -o no- que puede ser la negociación con el Manchester City, el portal Transfermarkt considera que Tijjani tiene un precio de 60 millones de euros; es decir, alrededor de 1,000 millones de pesos al tipo de cambio actual, cantidad que obligaría al Real Madrid a vender algunas de sus figuras si desea ficharlo.