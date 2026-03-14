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Real Madrid vs Elche: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la Jornada 28 de LaLiga de España; marcador online

El Real Madrid busca acortar distancias con el Barcelona en su lucha por llevarse LaLiga

Real Madrid vs Elche
Real Madrid vs Elche

Escrito por: Francisco Fernández

El Real Madrid está actualmente a cuatro puntos de distancia del Barcelona en su lucha por conquistar la cima de la tabla y este sábado 14 de marzo tendrá una oportunidad inmejorable de acortar distancias cuando se enfrente al Elche, 17 de la clasificación, en compromiso de la Jornada 28 de LaLiga de España a disputarse en la cancha del Santiago Bernabéu.

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