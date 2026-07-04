El BRUTAL XI que el Real Madrid podría armar tras los fichajes de lujo confirmados

El mercado de fichajes del Real Madrid ha sido uno de los más interesantes que el club merengue ha tenido en los últimos años. De hecho, con los refuerzos contratados hasta ahora la escuadra española puede tener un XI de miedo para la Liga y la Champions League.

Champions League Barcelona vs Juventus

Una vez que se confirmó la permanencia del presidente del club, este comenzó a mover sus fichas para atraer a lo mejor de la baraja internacional por un precio bastante decente. Ante tal situación, es preciso que conozcas cómo podría ser el XI del Real Madrid para la temporada 2026 - 2027.

Conoce el XI de miedo del Real Madrid para el siguiente torneo

Con José Mourinho a la cabeza, el entrenador portugués mantendría en el arco a Courtois, uno de los mejores jugadores de su posición en la última década. La leyenda portuguesa contaría con una línea de cuatro al fondo, siendo estos Konaté, Raúl Asensio, Marc Cucurella y Dumfries.

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Mourinho jugaría con dos contenciones en la zona medular en los nombres de Federico Valverde y Enzo Fernández, quien suena para llegar al Real Madrid considerando la gran etapa que vivió en el Chelsea y el buen desempeño que ha tenido en esta Copa Mundial de la FIFA 2026.

Finalmente, los cuatro hombres al ataque serían los encargados de dañar a la defensiva rival durante los 90 minutos del juego. Estos serían Bernardo Silva, Vinícius Junior, Jude Bellingham y Kylian Mbappé, quien sería el centro delantero en este nuevo proyecto merengue.

¿Qué fichaje ha emocionado más a la hinchada del Real Madrid?

Si bien todos los fichajes han llamado poderosamente la atención considerando que el plan del Real Madrid es volver a la cima en España, la realidad es que, hasta ahora, el jugador que más ha llamado la atención es el lateral izquierdo Marc Cucurella por su pasado en el Barcelona.