AUTOMOVILISMO
Nota

Delirio naranja sin victoria: Oscar Piastri silencia a Países Bajos

El Gran Premio de los Países Bajos 2025 fue una auténtica montaña rusa de emociones, con adelantamientos espectaculares, accidentes inesperados y una victoria contundente

Oscar Piastri
REUTERS
Fernando Campos
AUTOMOVILISMO
Compartir

El Gran Premio de los Países Bajos 2025 fue una auténtica montaña rusa de emociones, con adelantamientos espectaculares, accidentes inesperados y una victoria contundente de Oscar Piastri que lo consolida como líder del campeonato mundial de Fórmula 1.

Desde la pole position, el piloto australiano de McLaren dominó gran parte de la carrera en el desafiante circuito de Zandvoort, conocido por sus curvas peraltadas y exigente trazado. Piastri mantuvo la cabeza fría ante la presión de Max Verstappen, quien buscaba brillar ante su afición, y de Lando Norris, su propio compañero de equipo.

Uno de los momentos más impactantes ocurrió en la vuelta 32, cuando Lewis Hamilton, ahora piloto de Ferrari, perdió el control en la curva Tarzan y se estrelló contra el muro, provocando la salida del Safety Car. Este incidente cambió por completo la estrategia de varios equipos, obligando a paradas en boxes que reconfiguraron el orden de carrera.

¿Qué le pasó a Lando Norris en el GP de los Países Bajos?

Otro punto álgido fue el abandono de Lando Norris, quien venía peleando por el podio hasta que un problema mecánico lo dejó fuera de competencia en la vuelta 47. Este golpe fue clave para que Isack Hadjar, joven promesa de Alpine, lograra su primer podio en la Fórmula 1, acompañando a Piastri y Verstappen en el podio final.

TE PUEDE INTERESAR:

La lluvia ligera que cayó en los últimos giros añadió tensión al cierre de la carrera, pero Piastri supo gestionar sus neumáticos blandos y cruzó la meta con autoridad. Con esta victoria, suma su séptimo triunfo de la temporada y se afianza como el gran favorito al título.

El circuito de Zandvoort, que se despedirá de la Fórmula 1 en 2026, volvió a demostrar por qué es uno de los más queridos por los aficionados. Más de 100 mil espectadores vibraron con una carrera que lo tuvo todo: velocidad, estrategia y emoción pura.

La próxima parada será en Monza, pero el eco de lo vivido en los Países Bajos seguirá resonando. Piastri ha dado un golpe sobre la mesa, y el campeonato entra en su fase más intensa.

¿Cómo queda el campeonato de pilotos y escuderías después del GP de Países Bajos 2025?

Posición
Piloto
Equipo
Puntos
1️⃣
Oscar Piastri
McLaren
309
2️⃣
Lando Norris
McLaren
275
3️⃣
Max Verstappen
Red Bull
205
4️⃣
George Russell
Mercedes
184
5️⃣
Charles Leclerc
Ferrari
151
6️⃣
Lewis Hamilton
Ferrari
109
7️⃣
Andrea Kimi Antonelli
Mercedes
64
8️⃣
Alexander Albon
Williams
64
9️⃣
Nico Hülkenberg
Kick Sauber
37
🔟
Isack Hadjar
Racing Bulls
37

Campeonato de Constructores – Top 5

Posición
Escudería
Puntos
1️⃣
McLaren
584
2️⃣
Ferrari
260
3️⃣
Mercedes
248
4️⃣
Red Bull
214
5️⃣
Williams
80
Oscar Piastri
Max Verstappen
MCLAREN
Red Bull
