Esta es la reducción de salario que se hizo Sebastián Córdova para llegar a Pumas

Sin lugar a dudas una de las grandes sorpresas del mercado de mitad de año se dio con el cambio de aires de parte de Sebastián Córdova. El futbolista de 29 años cambió de aires en un momento que parece crucial para su carrera, que se ha visto realmente ensombrecida, recordando que se le consideraba uno de los talentos más importantes del país. Incluso, parece que sacrificó algo de dinero para llegar a los Pumas. He aquí los detalles.

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¿Cuál es el salario que Sebastián Córdova recibirá en los Pumas?

El mediocampista mexicano realmente luce como una opción de lujo para reforzar a una plantilla que se veía debilitada en aspectos del proyecto deportivo. Aunque la afición tiene dudas del ex América, cuando se lo propone, el futbol ha demostrado tenerlo en exceso. Ante eso, se indica que Sebastián Córdova sacrificó algunos millones de pesos para llegar al cuadro auriazul.

Según algunos medios, Córdova recibía 1.3 millones de dólares (casi 25 millones de pesos) al año. Ante eso, parece que en su contrato de 18 meses con los Pumas no llegará ni a los 20 millones de pesos anuales, aunque sigue siendo una excelente cantidad. En ese sentido, hubo algo de apuesta de su parte, pues aunque en Toluca la situación deportiva era cómoda… el oriundo de Aguascalientes no tenía un rol protagónico.

Con esto, llega una nueva oportunidad para el medallista olímpico en Tokyo 2020(1), que entre lesiones y baja de juego… no se ha afianzado en ningún sitio - de manera extensa - desde su salida del América. La realidad es que el movimiento de la directiva de los Pumas luce arriesgado, pero en caso de encontrar el futbol y disposición del mexicano, podría ser una pieza que supla de excelente manera la salida de Jordan Carrillo.

¿Cómo encaja Sebastián Córdova en el plan de juego de Esteban Solari?

Aunque probablemente existan movimientos de altas y bajas con los del Pedregal, este fichaje fue la respuesta ante la salida de Jordan Carrillo, que terminó en Chivas por la compra de su carta al Santos Laguna. Con eso en mente, el futbol del medio campo puede pasar por completo en los pies de Sebastián. Ahora falta ver cómo acomodará sus piezas Solari, que tendrá un medio campo mermado para el inicio del Apertura 2026. Sin Adalberto Carrasquilla y sin Pedro Vite, otros elementos tendrán que tomar la batuta, entre ellos el refuerzo recién anunciado.