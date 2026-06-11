La llegada de Jordan Carrillo a Chivas de Guadalajara dejó una de las imágenes más comentadas de las últimas horas. Mientras se definía su futuro en el futbol mexicano, también surgió una escena familiar que llamó la atención de muchos aficionados. La reacción de sus seres queridos reflejó la importancia que tenía este paso en su carrera.

Jordan Carrillo, por quien pagaron millones de pesos, era el jugador que todos querían. De acuerdo con la foto difundida por el insider Archivismo en X (ex Twitter), el futbolista habría realizado una videollamada con su familia para compartir la noticia de que jugará con Chivas. La respuesta fue inmediata. Entre lágrimas, sonrisas y muestras de orgullo, celebraron un objetivo que hasta ellos soñaban.

Crédito; Mexsport

La reacción de la familia de Jordan Carrillo tras su transferencia a Chivas

Según la información que circuló en redes sociales, vestir la playera del Rebaño Sagrado era un sueño especial para el mediocampista mexicano. Por eso, cuando confirmó que el acuerdo estaba encaminado, decidió compartir el momento con las personas más cercanas a él.

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La emoción también quedó reflejada en una publicación de Amayrani Carrillo, quien habría filtrado la captura de pantalla de la videollamada. Junto a la imagen escribió: “Celebrando el sueño de mi pegostito se cumplió. Los tiempos de Dios son perfectos (nuestra cara lo dice todo) Felicidades mi rey”. El mensaje rápidamente generó reacciones entre aficionados.

|X Archivismo.

Jordan Carrillo cumplió uno de sus grandes objetivos

La operación también tuvo impacto en otros clubes involucrados. Mientras Chivas avanzó para cerrar el fichaje, Pumas se quedó sin uno de los futbolistas que tanto quería mantener tras su préstamo. En paralelo, Santos Laguna se prepara para despedir a uno de los jugadores formados en sus fuerzas básicas.

Cuánto habría pagado Chivas por Jordan Carrillo

De acuerdo con el periodista César Luis Merlo, Chivas habría desembolsado 5 millones de euros para adquirir la carta de Jordan Carrillo. La cifra representa cerca de 100 millones de pesos mexicanos. En tanto, Pumas habría ofrecido 3 MDD, que fueron rechazados. Así se terminan con las especulaciones sobre el futuro del volante surgido en Santos Laguna.

