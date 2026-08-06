Referente del Club América dijo que Chivas merecía ser campeón de la Liga BBVA MX

Chivas mejoró el rendimiento colectivo de su equipo con la llegada de Gabriel Milito como entrenador. El argentino colocó al cuadro rojiblanco entre los candidatos al título de la Liga BBVA MX después de años de irregularidad y el Clausura 2026 fue el torneo donde estuvo más cerca de alzar el trofeo. Tanto es así que, para un referente del Club América, debió haber campeonado el semestre anterior.

Cesilio de los Santos, exjugador de las Águilas entre los años 1988 y 1992, destacó el crecimiento que ha tenido el Guadalajara durante este último tiempo, precisamente desde el arribo de Milito a los banquillos. Según su visión, Chivas mereció ser campeón del Clausura 2026, pero las bajas que sufrió el equipo debido a la Selección Mexicana y la Copa del Mundo impidieron su consagración.

Cesilio de los Santos afirma que Chivas debió ser campeón

“Ya demostraba desde el torneo anterior, no el pasado, que era un equipo que tenía una idea clara, un equipo que tenía una frecuencia de llegada importante, que manejaba muy bien la mitad de la cancha y en el segundo torneo encuentra a la Hormiga González en su mejor momento, tipo que te ocupa muy bien el largo del área grande y empezó a hacer goles.

Fue por eso (que Chivas no fue campeón). Si le quitas cinco jugadores hoy al Atlante, por poner un ejemplo, va a estar peleando el fondo de la tabla“, fue lo que expresó el exjugador del América para explicar el presente del cuadro rojiblanco.

Cesilio de los Santos, exjugador del América

Cómo le ha ido a Chivas desde la llegada de Gabriel Milito

La llegada de Milito cambió el rumbo de Chivas. El entrenador argentino asumió el cargo en mayo de 2025 y, aunque su primer semestre tuvo altibajos, consiguió llevar al Rebaño hasta los Cuartos de Final del Apertura 2025, instancia en la que fue eliminado por Cruz Azul. Además, en la Leagues Cup de ese año sumó un triunfo, un empate y una derrota, aunque no logró superar la primera fase.

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El gran salto se produjo en el Clausura 2026. Guadalajara terminó la fase regular con 36 puntos, su mejor registro histórico en torneos cortos, después de conseguir 11 victorias en sus primeros 15 encuentros.

Chivas|Crédito: @Chivas / X

El equipo peleó por el liderato hasta la última jornada y posteriormente alcanzó las Semifinales, donde nuevamente Cruz Azul terminó con sus aspiraciones al imponerse 2-1 en la vuelta. Chivas destacó que durante el año futbolístico Apertura 2025-Clausura 2026 sumó 65 puntos, la tercera cifra más alta de la Liga BBVA MX.

Los números reflejan la evolución: al cierre del Clausura 2026, Milito acumulaba 22 victorias, ocho empates y 13 derrotas en 43 partidos oficiales, con una efectividad cercana al 57%. Ya en el Apertura 2026, Chivas comenzó con cuatro puntos de nueve posibles. Su estreno en la Leagues Cup 2026 terminó con empate 1-1 ante LAFC, aunque el conjunto estadounidense se quedó con el punto extra al ganar 5-4 la tanda de penales.

En poco más de un año, el argentino consiguió volver a colocar al Guadalajara entre los protagonistas del futbol mexicano, aunque todavía tiene una cuenta pendiente: conquistar su primer título con el Rebaño.